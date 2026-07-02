Las aerolíneas que operan en Barajas programan 3.726 vuelos en el primer fin de semana de julio, un 6,48% más

Archivo - Archivo.- Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 3.726 vuelos durante el primer fin de semana de julio, un 6,48% más con respecto a la festividad el año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, desde viernes día 3 de julio hasta el domingo día 5 hay previstos 227 vuelos más desde el aeródromo madrileño que en el primer fin de semana de julio de 2025, cuando fueron 3.499 los vuelos programados entre el viernes 4 y el domingo 6.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.260, será el viernes, por delante del domingo, con 1.257 movimientos programados. Por su lado, el sábado será el día de menor actividad, con un total de 1.209 operaciones previstas.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

A nivel nacional, se prevén un total de 22.290 vuelos durante este primer fin de semana. En concreto, el domingo será el día con más vuelos, con un total de 7.474, seguido de este sábado (7.448) y mañana viernes (7.368).

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones. Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.355 operaciones programadas el fin de semana y un máximo de 1.161 este mismo viernes; y el de Palma de Mallorca, con 3.070 vuelos, de los que 1.071 son el sábado.

Por su parte, las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y la de Alicante operarán 1.854 y 1.365 vuelos en la primera operación salida del verano, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.