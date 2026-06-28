Afecciones al tráfico a partir del lunes por la rehabilitación de la pasarela peatonal de acceso al Ramón y Cajal

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Ramón y Cajal. - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de rehabilitación que el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando en la pasarela peatonal sobre la M-30 que da acceso al Hospital Ramón y Cajal a través de la calle San Modesto ocasionarán afecciones a la movilidad a partir de este lunes por la noche.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, las obras que está llevando a cabo la empresa municipal Madrid Calle 30 provocará el corte de las escaleras de la estructura previsiblemente hasta el 15 de julio, por lo que deberá accederse a la misma por la rampa.

Además, el carril izquierdo de la vía de servicio que da acceso al hospital desde la M-30, en la calzada exterior, quedará cortado en horario nocturno entre las 23 y las 6 horas.

Asimismo, el desvío de la parada de autobús y el corte del ramal de acceso a la misma afectará a las líneas nocturnas N-701 y N-702, afecciones que se extenderán, previsiblemente, hasta el mes de agosto. En cualquier caso, el Ayuntamiento irá informando puntualmente de las distintas afecciones asociadas a los trabajos a medida que se vayan produciendo, ha asegurado.

MEJORA EN LA SEGURIDAD

La actuación, que supone una inversión de casi 415.000 euros y que se extenderá hasta finales de año, tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural y prolongar la vida útil del tramo de la pasarela situado sobre la vía de servicio de la M-607 en sentido Colmenar Viejo, que conecta con el pabellón docente y el módulo de consultas externas del hospital universitario.

Este tramo fue construido en 2005 con motivo de la ampliación de la pasarela tras la ejecución del nuevo enlace entre la avenida de la Ilustración y la M-607. Según el Gobierno municipal, el paso del tiempo y la intensidad de uso hacían necesaria una intervención integral sobre sus elementos constructivos.

Las obras contemplan la reparación de las superficies de hormigón y del tablero metálico; la sustitución de barandillas y del forjado más deteriorado; la mejora del equipamiento mediante la renovación de la iluminación; y la incorporación de un sistema de monitorización de la estructura. Al tratarse de la pasarela más utilizada de toda la M-30, el grueso de los trabajos se realizará en horario nocturno.

Con esta intervención, quedará completada la rehabilitación integral de la pasarela peatonal, después de que Madrid Calle 30 sustituyera en enero de 2023 el tramo que cruza la M-30 y conecta con el entorno de La Vaguada, el vano de mayor longitud.