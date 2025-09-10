Afectados por 7B de Metro acogen con "dudas" e "inquietudes" la reapertura y censuran falta de "transparencia"

Archivo - Archivo.- Uno de los chalecos de la Plataforma de Afectados por la línea de Metro 7B de San Fernando de Henares - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Recalcan que se trata de un nuevo retraso con respecto a la previsión inicial de recuperar el servicio en septiembre

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares han acogido con "dudas e incertidumbre" la reapertura total de esta línea anunciada por la Comunidad de Madrid para finales de noviembre y han censurado la falta de "transparencia" e "información" por parte del Ejecutivo autonómico.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la reapertura total de la línea se llevará a cabo a finales de noviembre con "todas las garantías".

Esta línea permanece inoperativa desde hace más de tres años entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, ampliándose durante el pasado verano, también, hasta el tramo de Coslada desde Barrio del Puerto.

Ha sufrido nueve cierres desde su inauguración, en mayo de 2007, y el Gobierno regional ha invertido más de 120 millones de euros en su rehabilitación y en medidas de reparación de daños para los vecinos afectados por su suspensión.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha incidido en que la reapertura cuenta con aval técnico que garantiza que se realizará "con plenas garantías".

"Se dispone ya de distintos informes técnicos, seis informes técnicos, cuatro externos, que nos dicen que la línea es completamente segura, que se puede abrir y que, por tanto, la van a poder disfrutar todos los madrileños que utilicen esta línea de Metro tan importante", ha explicado.

DUDAS E INQUIETUDES

Por su parte, el presidente de la Asociación de Afectados 'Presa-Rafael Alberti', Juan Antonio Fuentes, se ha felicitado por la reapertura de la línea, "un servicio fundamental para los vecinos", pero ha trasladado sus "dudas" e "inquietudes" ante la falta de información sobre los trabajos llevados a cabo en los túneles.

"A día de hoy desconocemos si dicha apertura se realizará con plena garantía de seguridad. No hemos recibido ninguna única acción oficial, documentación o información detallada sobre los trabajos ejecutados, las medidas aplicadas ni la verificación de que éstas sean seguras. Persisten nuestras dudas e incertidumbre, ya que la falta de transparencia y de información genera desconfianza sobre las condiciones en las que se producirá la reapertura", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Así, aunque desde esta asociación acogen con "satisfacción" el anuncio de reapertura, la alegría no es "plena" al desconocer si la puesta en servicio de la línea "se hará con toda la garantía de seguridad necesaria". "Nuestra prioridad siempre han sido los vecinos y usuarios y la transparencia en la gestión de infraestructura, que aún queda mucho por hacer, dado que hay vecinos que aún no han recibido ni su propuesta de indemnización", ha remarcado.

En la misma línea, ha insistido en que desde la asociación también se sigue esperando una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid sobre la modificación urbanística del suelo de los solares afectados.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la 7B, Alejandro Escribano, ha señalado el "carácter propagandístico" de este anuncio de cara al Debate sobre el Estado de la Región y ha remarcado que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "está completamente al margen de la realidad" que viven los afectados por las obras.

"Es pura propaganda y nosotros desde la plataforma nos vamos a seguir movilizando para que haya una solución real para las familias afectadas, para las que no están afectadas directamente y por supuesto para todo el mundo de San Fernando de Henares y Coslada", ha remarcado el portavoz, quien ha recriminado al Ejecutivo regional que quiera "lavarse las manos" con los perjudicados por las obras.

"No hay solución real para las familias afectadas", ha lamentado Escribano, que ha recordado que las familias afectadas han tenido que ir a los tribunales "obligatoriamente" para pedir algo tan "básico" como una indemnización "justa" ante el derribo de sus casas, además de obligarles a seguir pagando por "solares" donde ya no pueden vivir. También ha señalado que muchos de ellos, con grietas en sus hogares, no han sido reconocidos como afectados y no se ha reconocido "bajo ningún concepto" la "devaluación generalizada del municipio".

En un comunicado, desde la plataforma han recalcado que "es evidente que, tras 17 años, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de dar una solución real al problema técnico que asola el municipio" pero "por encima de todo, al problema social que está generado una vulneración gravísima de los derechos de las víctimas".

UN NUEVO RETRASO EN LA REAPERTURA

Por su parte, el alcalde de San Fernando, Javier Corpa (PSOE), ha censurado este miércoles que "una vez más" el Ayuntamiento se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de la fecha de reapertura y ha reclamado "transparencia" a la Comunidad de Madrid.

En la misma línea, ha recalcado que se trata de un nuevo retraso por parte del Gobierno regional, ya que la última información oficial a este respecto era una posible puesta en funcionamiento a lo largo de septiembre. "Lo que hace la Comunidad de Madrid, una vez más, es posponer dos meses más la reapertura", ha lamentado.

Asimismo, ha reclamado que el equipo técnico municipal del área de Urbanismo pueda visitar las obras acometidas y tenga acceso a informes y documentación relativa a los trabajos que se han realizado, tal y como ha solicitado a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en varias ocasiones. "Pedimos la máxima transparencia", ha reiterado el regidor.

Corpa ha recalcado que la mala gestión de la Línea 7B ha generado un "grave drama social" en la localidad, siendo la Comunidad de Madrid la única administración con competencias y responsable. "Vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, 'de la mano' del tejido social, de las asociaciones y de la plataforma para que se escuche su voz y sus demandas", ha dicho.

En este marco, ha vuelto a exigir "soluciones dignas" para las familias que han perdido sus hogares "porque las indemnizaciones que han recibido no son suficientes y no cubren sus necesidades", mientras que en otros casos siguen a la espera.

Por otra parte, ha recordado que el equipo de Gobierno elevará una proposición ante el pleno ordinario del próximo día 18 para exigir al Gobierno regional la construcción de los edificios públicos perdidos debido a las demoliciones, que prestaban servicios públicos esenciales, como la Casa de la Mujer, el Centro Joven 'El Laboratorio' o una sala de exposiciones que era un referente. En este sentido, el Consistorio ha propuesto a la Comunidad de Madrid hacer uso de los terrenos ubicados en el complejo del antiguo colegio Goñalons como posible emplazamiento para levantar estas instalaciones, que no se puede demorar por más tiempo.