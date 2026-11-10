Agotadas en menos de dos horas las 3.600 plazas para visitar la restauración de la Fuente de Cibeles

El Ayuntamiento abre desde el martes las reservas para visitar la restauración de la Cibeles de cerca, con 3.600 plazas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las más de 3.600 plazas ofertadas por el Ayuntamiento de Madrid para visitar los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles se han agotado en menos de dos horas, después de que el plazo de reserva se abriera este martes a las 10 horas.

La nueva campaña del programa municipal 'Abierto por restauración' permitirá a los ciudadanos conocer de primera mano la intervención que se está llevando a cabo en uno de los monumentos más emblemáticos de la capital con el apoyo de L'Oréal Groupe España. Las visitas comenzarán este viernes y se prolongarán hasta el 13 de diciembre, con recorridos guiados por especialistas en patrimonio cultural.

Con esta segunda campaña de visitas a la Fuente de Cibeles, el Ayuntamiento habrá habilitado más de 6.300 plazas a lo largo de este año para acercar a la ciudadanía los trabajos de recuperación y conservación de este elemento del patrimonio madrileño.

UNA FUENTE DISEÑADA EN EL SIGLO XVIII

La Fuente de Cibeles fue diseñada en 1777 por el arquitecto Ventura Rodríguez dentro del proyecto de creación del nuevo Salón del Prado. El conjunto representa a la diosa sobre un carro tirado por dos leones.

En su ejecución participaron Francisco Gutiérrez, responsable de la figura de la diosa y las ruedas del carro; Roberto Michel, autor de los leones, y Miguel Ximénez, encargado de las cenefas decorativas.

El programa 'Abierto por restauración' permite conocer de cerca las intervenciones realizadas en monumentos y bienes patrimoniales de Madrid, acercando al público los procesos técnicos y los criterios de conservación. En esta edición, la iniciativa cuenta con el patrocinio del Foro por Madrid.