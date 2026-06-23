Agrede a su pareja en Carabanchel y al acudir la Policía se descubre que usaba una identidad falsa

Detenido por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre por agredir a su pareja en una vivienda de Carabanchel y descubrir que utilizaba una identidad falsa, con la que acumulaba numerosas reseñas policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 30 de mayo tras recibir un aviso de un vecino que alertaba de una fuerte discusión de pareja en una vivienda de la calle Real Madrid, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a una mujer pidiendo auxilio desde una ventana. Una vez en el interior del domicilio, donde estaba junto a tres menores --un niño hijo de su pareja, una hija suya y otra fémina hija de ambos-- y los padres de él, la mujer relató que había sido agredida por su pareja.

Según explicó a los agentes, ella había pedido dinero al hombre para comprar comida y este se había negado a dárselo y le había golpeado en la cara y el pecho, además de agarrarle el pelo. Cuando cogió el teléfono para alertar a la Policía, el hombre le arrebató el aparato, en el que además llevaba 100 euros en efectivo en la funda.

Con la descripción facilitada por la mujer, los efectivos policiales lograron localizar al hombre en el entorno del lugar. Cuando le pidieron que se identificara, facilitó una filiación, la misma que su pareja pero que no coincidía con la ofrecida por sus padres, de visita en el país.

De esta forma, los agentes de la Policía Municipal comprobaron su identidad, según la cual no le constaban reseñas policiales. En cambio, con la otra filiación le constaban cuatro órdenes de detención y personación, una prohibición de salida del país y un control específico.

Los efectivos policiales procedieron a la detención de este varón, de nacionalidad peruana y nacido en 2005, por un delito de malos tratos a su pareja y uso de una identidad falsa. Tanto la mujer, de la misma nacionalidad y nacida en 1999, como los niños, se encuentran en buen estado.