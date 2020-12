Aguado afirma que la reducción de vacunas para Madrid supone "un jarro de agua fría" a la previsión de la Comunidad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la reducción de vacunas anunciada por el Gobierno para la región supone "un jarro de agua fría" a la previsión del Gobierno regional de vacunar a unos 300.000 madrileños el próximo mes de enero.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno regional tras asistir a un acto en Barcelona junto al jefe de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa, en el que ha subrayado que la Comunidad de Madrid está

"preparada para empezar a vacunar ya mismo".

"Lamentablemente del Gobierno de España vuelve a rectificar en sus previsiones. Cuanto antes empecemos menos pie daremos al virus", ha recalcado el vicepresidente madrileño.

RENUIÓN SOBRE TEST EN FARMACIAS

Por otro lado, Aguado ha celebrado que después de dos meses insistiendo al Gobierno en su solicitud de permitir a las farmacias madrileñas la realización de test de antígenos se haya fijado una fecha para reunirse y valorar la petición.

"Espero que sea una reunión definitiva donde nos autorice para desplegar toda la estrategia para hacer test en las farmacias, Empezaríamos a multiplicar la capacidad de llegar a todos los rincones de la Comunidad", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que no entiende "el retraso" del Gobierno en responder a su solicitud y espera que el próximo martes les den "una autorización definitiva porque no se entiende otra cosa"

"Me consta que Cataluña también está insistiendo en esta necesidad y no entiendo porque el Gobierno de España va tarde a esto. Hemos tardado siete meses en que redujeran el IVA en las mascarillas y no nos podemos permitir perder otros meses a que nos autoricen a hacer test de antígenos en las farmacias", ha señalado.

Respecto a las navidades, Aguado ha reiterado que la apuesta del Gobierno regional es que "el toque de queda la noche del 24 y del 31 se inicie a la 1 y media de la mañana y que las reuniones familiares sean para 10 personas".

"No tenemos previsto hacer restricciones perimetrales pero evaluamos cada día y cada minuto la evaluación de la pandemia. No tenemos previsto restringir mas las medidas pero si los expertos lo consideran lo estudiaremos", ha avanzado.

530993.1.260.149.20201212142416