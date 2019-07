Aguado asegura que están "muy cerca" de alcanzar un principio de acuerdo con PP tras avanzar en las últimas horas

Publicado 02/07/2019 14:51:25 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que están "muy cerca" de alcanzar un principio de acuerdo con el PP tras avanzar en las últimas horas de este martes ambos partidos y después de que esta mañana señalara que necesitaban tiempo para seguir dando pasos en la dirección de un gobierno de coalición.

Fuentes de la negociación han señalado a Europa Press que esta misma mañana han seguido los contactos y que se ha acelerado el acercamiento para llegar a un principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos, al margen de Vox.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Aguado ha indicado que llevan tres semanas de negociaciones con el PP para hablar de estructura de programa y de gobierno y que ya están "muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo". "Estamos poniendo toda la carne en el asador y cuando tengamos el programa, no solo Vox, todos los partidos, tendrán que decidir qué hacen con sus votos", ha dicho.

"Tenemos ganas de gobernar y de demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas, que podemos hacer política útil desde Sol y hacer todo aquello que quedó pendiente en la anterior legislatura", ha continuado, para explicar que están hablando ahora del reparto de consejerías, una cuestión "difícil" porque son "muchas competencias y responsabilidades".

"Creo que estamos muy cerca, pero somos conscientes de que falta el apoyo de Vox, de ellos depende que eche a andar el gobierno y después entrar dentro del juego parlamentario y proponer modificaciones a leyes, por ejemplo", ha señalado Aguado, quien ha indicado que a día de hoy, "lo mejor para la Comunidad de Madrid" es que PP y Ciudadanos se entiendan.

En este sentido, cree que este binomio de PP y Cs es lo mejor "para avanzar en políticas que han funcionado, seguir bajando impuestos y conseguir que Madrid siga siendo una región de libertades". "No creemos que sea bueno que haya gobiernos tripartitos. Vamos a seguir haciendo lo que dijimos en campaña", ha insistido.

NO SABE SI ERREJÓN PROPONE UN "TAMAYAZO"

En cuanto a la petición del portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que ha pedido que tres diputados de Ciudadanos voten a favor en una posible investidura de Ángel Gabilondo, Aguado ha hablado de "planteamiento" y ha dicho que no sabe si está proponiendo que haya un "tamayazo".

"Yo no entiendo así la política y le recomiendo que deje de ver series, que esto no es 'Juego de Tronos' ni 'House of Cards'. Esto es la vida real y estamos hablando de gobernar a 6,5 millones de españoles", ha indicado.

Así, ha asegurado que respeta "que quiera sus cuatro minutos diarios en la televisión" pero que él se toma "las cosas más en serio". "¿Ceder tres diputados para una investidura que no cuenta con los apoyos suficientes? No me parece serio", se ha limitado a decir.

Tras insistir en que no van a entrar en un gobierno con Vox, ha indicado que "nunca" ha "faltado al respeto a ningún votante" y que trata "con respeto a todas las formaciones políticas". En cambio, ha criticado que "Vox siempre está insultando".

"No comparto sus planteamientos en materia LGTB, no comparto que frivolicen la violencia machista... nos van a tener en frente si creen que vamos a dar un paso atrás. Que hagan lo que quieran con sus votos, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra", ha sentenciado.