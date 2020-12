Aguado defiende que el Isabel Zendal tendrá personal suficiente y remarca que está pensado "para un momento determinado"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que el Enfermera Isabel Zendal, inaugurado este martes, tendrá personal suficiente y ha remarcado que se trata de un hospital "temporal", pensando "para un momento determinado".

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha recordado que "más de cien personas" han decidido empezar a trabajar en este espacio procedentes de otros hospitales de la autonomía.

"Pero no olvidemos una cosa: este hospital es un hospital temporal pensado para una pandemia, para un momento determinado, concreto. No está pensando para tener una plantilla estable, permanente. Cuando acabe esta pandemia, si no hay emergencias, será un hospital muy residual centrado en labores de almacenamiento, logística", ha declarado.

Para Aguado, "ojalá este hospital" no se tenga que usar "nunca" pero si hay que hacerlo ya se cuenta con la infraestructura necesaria. El vicepresidente ha incidido en que es "sensato" que en mitad de una pandemia, para la que todavía no hay vacuna", exista "un hospital polivalente, multifuncional, con capacidad para adaptarse a las circunstancias".