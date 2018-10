Aguado invita a todos los grupos a elaborar un Plan para reformar las universidades y que no haya "más casos Cifuentes"

Actualizado 25/10/2018 12:39:03 CET

Se reúne con los rectores de las universidades y les propone un código ético y luchar contra el plagio

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha invitado a todos los grupos parlamentarios a que antes de que acabe la legislatura puedan elaborar entre todos un Plan para reformar las universidades madrileñas para que no haya "más casos" como el de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el presidente del PP, Pablo Casado, o la exministra de Sanidad Carmen Montón.

Aguado durante el Pleno monográfico y extraordinario de universidades de este jueves ha asegurado que mantuvo una reunión con los seis rectores de las universidades públicas el lunes y que "fue muy productiva", en la que intercambiaron opiniones y les pidió "valentía" y "proactividad" y les trasladó un documento con cinco ideas.

Estas mismas propuestas, son las que más tarde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, propondrá en el Pleno de este jueves para abordar la reforma de los centros universitarios. Algunas de las que ha avanzado son la creación de un Código Ético que se inspirará en las buenas prácticas y en las "mejores experiencias" con el objetivo de alcanzar el estándar "más elevado de integridad de todos los miembros de la comunidad universitaria".

Asimismo, la formación 'naranja' pretende que las universidades públicas madrileñas adopten todas las medidas necesarias para garantizar que estén disponibles en toda la amplitud posible y para su consulta por cualquier interesado los Trabajos Fin de Grado.

"El objetivo final de un TFM y una tesis es generar conocimiento para que después lleguen otros y se pueda seguir aportando valor. Ese es el objetivo, no otro, y si una tesis doctoral y un TFM acaba en un cajón no vale para nada", ha sostenido.

Por ello, tras la intervención del consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, ha señalado que le parece "desesperante" y "frustrante" ver que continúe "hablando de generalidades" y que siga "sin querer abordar de raíz" las universidades públicas e intentar "pasar de puntillas".

"NO A UNIVERSIDAD DE LOS CHANCHULLOS"

En este punto, Aguado ha afeado al consejero que indique que las universidades están "muy bien" cuando han sido conocidos internacionalmente por el caso del máster que cursó Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) al tiempo que ha mostrado imágenes de periódicos reconocidos internacionalmente con la noticia de la exdirigente madrileña.

"Tenemos que estar peleándonos por ser las mejores universidades del mundo y lo vamos a hacer con ustedes o sin ustedes. No quiero la Universidad de los chanchullos, de las puertas giratorias... queremos una Universidad de vangardia, transparente y ejemplar", ha aseverado.

El portavoz de Ciudadanos en la región ha asegurado que él no conoce "a nadie" que en tres meses "se haya sacado la mitad de su carrera" o que "regalen" un máster "sin ir a clase y sin examinarse".

"No sé si será delito o no pero no quiero esa Universidad, cuando la gente está rompiéndose los codos estudiando. Señores del PP, dónde queda la imagen de a universidad. Yo quiero una Universidad basada en el mérito", ha defendido.

Por todo ello, Aguado ha emplazado a todos los grupos parlamentarios a que antes de que acabe la legislatura formen entre todos un Plan, para poner soluciones y construir la "futura reforma de las universidades. Este Pleno, a su juicio, les brinda "una grandísima oportunidad" para abordarlo, ya que "hay miles de familias que exigen respeto" y "reformas concretas" no "una declaración de intenciones".

"Les invito a que mañana mismo hablemos y las pongamos en marcha y demos la certeza de que estamos trabajando en algo para que no haya nuevos casos Cifuentes, Casado o Montón y no puedan volver a aprovecharse de las instituciones públicas", ha lanzado.