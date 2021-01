Aguado no quiere "un confinamiento como en marzo": "Si seguimos restringiendo, tendremos una economía devastada"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que no quiere llegar a un confinamiento domiciliario como en marzo y cree que no se pueden aplicar "más restricciones" si estas no van acompañadas de ayudas.

"Si seguimos restringiendo vamos a tener una economía devastada y me da miedo que nos acostumbremos a las restricciones de derechos y libertades fundamentales. No queremos cerrar, no queremos llegar a un confinamiento domiciliario como en el que vivimos en marzo", ha sostenido Aguado en una entrevista con la cadena 'Ser', recogida por Europa Press.

El vicepresidente cree que se consiguió llegar a las Navidades en unas condiciones "bastante buenas" pero durante el mes de diciembre ha reconocido que se "complicó la cosa". No obstante, ha indicado que es compatible "luchar contra la pandemia y no terminar de dar la puntilla a miles de negocios que están asfixiados".