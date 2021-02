Aguado quiere que se lleguen a dar cinco horas de educación física a la semana

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere pasar de tres a cinco horas de educación física a la semana en los centros educativos de la región.

"Yo desde que llegué a la Comunidad en 2015 lo he demandado porque me parece esencial. Pero a mí me gustaría que de tres horas pudiéramos pasar a cinco, una cada día de la semana", ha trasladado en una entrevista con 'As', recogida por Europa Press.

El vicepresidente tilda de "sueño" que esto se pueda hacer y ha indicado que es algo que tendrían que ver con Educación, pero considera que "el deporte debe estar presente todos los días de la vida.

"Lamentablemente en la sociedad sedentaria que tenemos no todos los niños salen del colegio y se van a la plaza a jugar. Muchos tienen excesiva dependencia de los aparatos digitales. Por eso es importante que les eduquemos en hacer deporte y al menos una hora al día lo practiquen", ha reivindicado.

A su juicio, el deporte es "sinónimo de salud y en una pandemia tiene que ser considerado como un aliado, no como un problema".

"A nadie se le ocurre cerrar las farmacias ahora, pues tampoco se puede hacer con el deporte. Es un antidepresivo natural, refuerza el sistema inmunológico y puede luchar con enfermedades que están siendo prevalentes a la hora de sufrir la Covid, la obesidad", ha defendido.