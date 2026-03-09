Las aguas residuales de la ciudad de Madrid desvelan que las drogas más consumidas son la cocaína y el cannabis

1067145.1.260.149.20260309113538 Archivo - Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El análisis de las aguas residuales de la capital, recogidas en siete campañas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ha desvelado que las drogas más consumidas son la cocaína y el cannabis, ha informado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde el laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud.

El estudio, realizado en el marco de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), destaca que son seis los compuestos principales encontratos, esto es, cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA y ketamina, que reflejan de manera representativa el consumo en la ciudad.

Sustancias como el cannabis presentan un consumo relativamente estable a lo largo de la semana mientras que el MDMA, por ejemplo, se consumen de manera principal durante los fines de semana. También se observa que determinados consumos van variando a lo largo del año.

En cuanto a los medicamentos con potencial de abuso, es decir, aquellos que se consumen de forma indebida, la ketamina mostró los niveles más altos. Pasando a las benzodiacepinas, las más consumidas son el lorazepam y el lormetazepam, que corresponden al ansiolítico y al sedante más consumidos en España con receta médica.

Los resultados muestran que los niveles de consumo de la capital son compatibles a los de otras ciudades españolas y europeas.