Ahora Madrid y PSOE tumban prohibir las contrataciones de familiares porque sacrificar a personas valiosas es "absurdo"

Publicado 25/10/2018 13:49:01 CET

"Aquellos que se revolcaron en el fango de la corrupción ahora vienen a dar lecciones de moral a los demás. Basta ya de puritanismo que deja vacía la vida política", espeta Espinar al PP

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han tumbado la proposición presentada por el PP y apoyada por Cs para prohibir la intervención de todo directivo de una empresa pública en la contratación o adjudicación de plazas a cualquier persona con vínculos matrimoniales o similar y de parentesco o consanguinidad hasta cuarto grado porque, en palabras de la concejala socialista Mar Espinar, "es absurdo sacrificar a personas valiosas por compartir sangre o afectos".

"No todos los políticos son unos ladrones ni sus familiares unas garrapatas", ha contestado Espinar a una proposición defendida por la popular Isabel Rosell en el Pleno de Cibeles con la contratación de la hija del consejero delegado de Madrid Destino como telón de fondo, asunto que ya pasó por una comisión extraordinaria hace escasas semanas.

Rosell ha cargado contra el "abuso del poder" mientras que la alcaldesa y titular de Cultura, Manuela Carmena, le ha reprendido por ser inexacta dado que "no se puede decir que el consejero delegado de Madrid Destino contrató a su hija" siendo ya CEO de la empresa dado que esta empleada firmó un primer contrato en febrero de 2017 y su padre llegó al consejo de administración dos meses después. La concejala del PP ha puesto como ejemplo de rechazo la "contratación del sobrino" de Carmena, en referencia al coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, de quien ha dicho que es "el alcalde en la sombra".

"No ha habido intervención directa sino un procedimiento de selección con un concurso abierto, con una concurrencia pública con más de 14.000 personas, de las que se seleccionaron 3.518 pero no por el consejero delegado sino por cinco personas independientes mediante una prueba práctica de corrección ciega (sin conocer el nombre del examinado) y una entrevista", ha remarcado Carmena. También ha destacado que hasta ahora no se habían producido procesos de concurrencia pública en Madrid Destino.

La edil de Cs Sofía Miranda le ha replicado que esa persona fue "contratada a dedo dos veces y la segunda fue ascendida de categoría" con su padre como CEO. Su contrato mercantil "incluye gastos de viaje, algo inédito, viajes que son la experiencia que necesitaba para consolidarse en la empresa", donde ve un "conflicto de intereses".

"¿Por qué no esperamos a que se pronuncie la Oficina contra la Corrupción?", le ha planteado Mar Espinar a Cs, edil que cree que "se ha perdido la cabeza porque aquellos que se revolcaron en el fango de la corrupción ahora vienen a dar lecciones de moral a los demás. Basta ya de puritanismo que deja vacía la vida política".

"No se trata de que mi hermana no pueda ocupar un cargo de confianza si es la mejor elección. Es absurdo sacrificar la valía de las personas por compartir sangre y afectos", ha lanzado a la bancada del PP, a quienes ha acusado de entender la política "como negocio y no como servicio". Les ha recomendado que "agachen la cabeza por su involución ideológica".