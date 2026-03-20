Ahorramas abre su primer supermercado en Humanes generando 52 empleos

Inauguración del primer Ahorramas de Humanes de Madrid. - AHORRAMAS

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha inaugurado su primer supermercado en Humanes de Madrid, en la calle Isla Perdiguera, 17, atendido por un equipo de 52 profesionales, de los que 22 son vecinos del municipio, y que ha contado con una inversión de 4,5 millones de euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el alcalde del municipio, Óscar Lalanne, acompañado por la presidenta del Consejo de Ahorramas, Milagros Medina, ha visitado las instalaciones con motivo de su apertura para conocer de primera mano sus características y su contribución a la oferta comercial de la localidad.

"La llegada de Ahorramas a nuestro municipio es una gran noticia para Humanes. No solo amplía y mejora la oferta comercial para nuestros vecinos, sino que también supone un impulso al empleo y al desarrollo económico local. Es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y empresas contribuye al crecimiento del municipio", ha destacado el alcalde.

Para la compañía, esta inauguración refleja también la "apuesta de Ahorramas por su plantilla", que en los últimos cuatro años ha experimentado un incremento cercano al 20 % en sus salarios, "reforzando el talento interno, la estabilidad y la profesionalización de los empleados".

Este nuevo establecimiento dispone de una sala de ventas de 962,50 metros cuadrados y cuenta con secciones de carnicería, charcutería, frutería, pescadería, pollería y obrador, y su horario de apertura es de lunes a sábados de 9 a 21.30 horas y domingos y festivos de 9 a 15 horas.

Además, dispone de placas solares en la cubierta con una potencia de 120 kilovatios, así como de un aparcamiento con 49 plazas, de las cuales una está equipada con un punto de recarga para vehículos eléctricos.

La tienda cuenta también con sistema BMS, iluminación LED con sistema de regulación DALI, un sistema de ACS con aerotermia, sistemas de frío y climatización que utilizan gases naturales y hornos de última generación eficientes. Asimismo, el edificio dispone de certificación de eficiencia energética Clase A, que acredita su sostenibilidad y bajo consumo energético.