La AIReF avala las previsiones macroeconómicas de la Comunidad, con un crecimiento del 2,2% del PIB para 2026

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de Presupuestos de 2026 de la Comunidad de Madrid, que estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,2% para 2025, ligeramente por debajo a los esperado por la institución independiente (2,3%) y en el intervalo de las previsiones de otros organismos.

Para el año 2025, el crecimiento del PIB en términos de volumen previsto por la Comunidad de Madrid asciende al 2,8%, inferior a la cifra estimada por la AIReF (3,1%), ha detallado el organismo en un comunicado.

Las previsiones del Gobierno autonómico se formulan en términos de personas ocupadas de la Encuesta de Población Activa (EPA) en vez de en términos de la Contabilidad Regional de España (CRE). La Comunidad apunta a un crecimiento del empleo, en términos de personas ocupadas de la EPA del 3,7% en 2025, del 2,1% en 2026, del 1,3% en 2027, del 1% en 2028 y del 1% en 2029.

En cuanto a las de la AIReF, formuladas en términos de personas ocupadas de la CRE, implican crecimientos del 3% para 2025, del 2,1% para 2026, del 1,7% para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% en 2029. Las previsiones de la Comunidad para 2025 superan las formuladas por otros organismos en términos de la EPA directamente comparables, mientras que para 2026 se encuentran alineadas.

Además, la Comunidad de Madrid estima un crecimiento del PIB del 2% en 2027, del 1,9% en 2028 y del 1,8% en 2029, tasas que se sitúan entre los percentiles 40-60 de las predicciones de la AIReF.

Sobre el deflactor implícito del PIB previstos, el Gobierno regional prevé un crecimiento del 2,1% en 2025, que se acelera hasta el 3,1% en 2026, 2,7% en 2027, 2,6% en 2028 y vuelve a descender al 2% en 2029. Por su parte, el organismo estima en su escenario central un crecimiento superior en 2025 (2,5%), que se desacelera a partir de 2026, con tasas del 2,3% en 2026, 2,2% en 2027 y 2028 y del 2,1% en 2029.