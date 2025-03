Alberto Chicote da el pistoletazo de salida al Carnaval 2025: "La cocina y el carnaval tienen mucho en común"

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Explanada Negra de Madrid Río se ha disfrazado este sábado para acoger el pregón de Carnaval de la mano de Alberto Chicote, que marca el inicio de la programación organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Disfraces, máscaras y algo de lluvia han sido los protagonistas principales este mediodía en el Matadero de Madrid, que ha albergado a una gran multitud de personas para dar inicio al Carnaval 2025. "No sabéis la alegría que me da veros a todos aquí, porque cuando he visto que llovía pensaba que iba a estar solo", ha confesado Alberto Chicote, quien ha sido el encargado de dar el pregón inaugural este año.

"Os preguntaréis qué demonios hace un cocinero dando un pregón de Carnaval. Y es que, donde hay una fiesta, sí o sí hay comida", ha explicado el reconocido chef, que ha añadido que los cocineros tienen "ese factor del disfraz que es inherente con el Carnaval, pero que también es inherente con cocinar": "Llevamos toda la vida disfrazando las cosas, disfrazando los alimentos, dándoles un trajecito de gala".

Chicote ha destacado que lo que le gusta es "darle brillo" a los alimentos, es decir, "conseguir que las cosas sean más divertidas y sugerentes". "Cogemos las gambas, las metemos en una masa de harina, huevo y un poco de cerveza y decimos que son gambas con gabardina: ya le tenemos puesto un disfraz", ha explicado el cocinero madrileño con un sinfín de ejemplos culinarios que han demostrado la capacidad creativa de los chefs para mostrar alimentos de una manera diferente.

"Y una cosa muy curiosa", ha advertido el artista culinario, "a lo que nos sobra de nuestro cocido madrileño le llamamos ropa vieja, que es, en buena parte, lo que utilizamos para construir nuestros disfraces ahora en Carnaval". Para Alberto Chicote todo tiene "muchísimo que ver".

Además, el pregonero ha querido compartir una curiosa anécdota personal de su adolescencia: "Cuando tenía 14 o 15 años, en unos carnavales en el colegio, a mi madre se le ocurrió disfrazarme de cocinero". Así pues, le vistió con una camisa blanca, unos manguitos, un gorro, un pantalón negro y un mandil. "No hay fotos, gracias a Dios", ha bromeado.

El creador de 'Pesadilla en la Cocina' ha expresado que le gusta pensar "que mi madre, en aquel momento, me estaba vistiendo de lo que al final terminaría siendo". "Soy cocinero, soy un tío feliz, y eso quizás marcó mi futuro", ha compartido, afirmando que le hace mucha ilusión que la gente se disfrace de él mismo.

Chicote volvió a usar términos culinarios para despedirse: "Cuando decimos que las salsas están ligeras y necesitas que cojan un poco de densidad, decimos que necesitan ligar, que no es mucho de disfraces, pero sí de carnaval. Feliz Carnaval 2025".

Una vez finalizado el pregón, el grupo de chirigotas 'Chiribrothers' ha interpretado un tango "en honor a Alberto Chicote".

Por otra parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado la presencia de Alberto Chicote en el pregón: "Ha sido un homenaje a lo que significa la gastronomía dentro de la cultura madrileña". "Chicote representa todo el talento, la capacidad de trabajo, el esfuerzo y la habilidad de tantos hombres y mujeres que hacen de la cocina madrileña un absoluto referente", ha añadido.