Alcalá llevará a Fitur su nuevo manual de congresos, la ruta de 'Cuéntame' y los murales de Complutum

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares acudirá a la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una propuesta centrada en la promoción de su nuevo manual de congresos, la presentación de una nueva visita temática vinculada a la serie 'Cuéntame cómo pasó' y la difusión de sus principales atractivos turísticos, como las pinturas murales del yacimiento de Complutum.

"La agenda que llevamos a Fitur refleja una ciudad con proyecto, con eventos durante todo el año y con una oferta capaz de atraer a públicos muy distintos", ha destaxado la primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado.

El Ayuntamiento aprovechará así su presencia en la feria, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, para reforzar su posicionamiento como ciudad de congresos de la Comunidad de Madrid y avanzar algunos de los grandes encuentros que acogerá este año, entre ellos el congreso de la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (Fedele) y el Congreso de Juntas de Cofradías de Semana Santa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Dentro de la programación prevista en el estand alcalaíno, el Ayuntamiento ha avanzado en un comunicado que el turismo de congresos centrará la primera jornada, el miércoles 21, día en el que la ciudad participará también en los actos del Día de la Comunidad de Madrid junto al resto de destinos Patrimonio Mundial de la región. La jornada se completará con la presentación del nuevo ciclo de conferencias de la Asociación del Camino Complutense.

El jueves 22 estará dedicado al mundo de la imagen, el cine, la televisión y el teatro como grandes atractivos turísticos de la ciudad. En este marco se presentará el producto 'Cuéntame Alcalá', que incluirá una nueva ruta turística geolocalizada, una exposición y diversas actividades culturales en torno a la serie 'Cuéntame cómo pasó', que celebra su 25º aniversario con Alcalá como telón de fondo en algunos de sus capítulos.

Esta presentación permitirá también difundir la labor de la Alcalá Film Office, el servicio municipal de apoyo a rodajes audiovisuales, y avanzar algunas claves de la 55ª edición del festival de cine ALCINE.

Asimismo, se recordarán otras citas culturales que celebran aniversarios destacados, como la 25ª edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro 'Clásicos en Alcalá' y la 40ª edición del Don Juan de Alcalá, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

ARQUEOLOGÍA, MÚSICA Y NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

La programación del jueves se completará con la presentación de avances de la Semana Cervantina, con su Mercado Cervantino, y de la Semana Santa, ambas Fiestas de Interés Turístico Nacional, además de la agenda de Alcalá Gastronómica, el festival ALMA Catalina y las nuevas láminas promocionales de la ciudad a partir de fotografías de Ricardo Espinosa.

Por último, el viernes 23 se promocionarán las visitas temáticas impulsadas el pasado otoño y los nuevos espacios museográficos de la Casa de los Grifos, en el yacimiento de Complutum, donde podrán contemplarse las pinturas murales restauradas.

En Fitur también se difundirán los actos del 500º aniversario de la estancia de Ignacio de Loyola en el Hospital de Antezana y las novedades de citas más consolidadas en la ciudad complutense, como los Conciertos de la Muralla y La Noche en Blanco, que contarán con un protagonismo especial en el estand.

"Esta programación demuestra que Alcalá no es solo un destino de un día, sino una ciudad para volver, descubrir y disfrutar en cualquier momento del año", ha señalado Ruiz Maldonado, quien ha subrayado que la participación en Fitur "es clave para seguir generando actividad económica, empleo y oportunidades" para el sector turístico de una ciudad que ha registrado 500.000 pernoctaciones y 850.000 visitantes en los tres últimos años.