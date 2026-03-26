Alcalde de Coslada culpa a MM de crisis, afea su "cinismo" y confía en "llegar a consensos": "No tenemos temor a nada"

Archivo - El alcalde de Coslada, Ángel Viveros. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), ha culpado a Más Madrid de la crisis que ha derivado en su abandono del Gobierno local, le ha acusado de "cinismo" en las críticas al regidor y ha afirmado que no teme gobernar en minoría porque confía en "llegar a consensos".

Así lo ha trasladado el regidor en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha recordado que el pasado mandato tuvo que "expulsar" a dos ediles de Podemos del Gobierno y que en 2015 gobernaron en minoría con 6 concejales.

En las elecciones de 2023 PSOE lograba 7 concejales, Más Madrid 4 --fracturados ahora en dos-- y Podemos se hacía con 2, que permitían a Viveros armar la mayoría de 13 concejales necesaria para ser investido.

Esta mañana ofrecían una rueda de prensa las ediles de Más Madrid Paz Garretas (Igualdad y Diversidad) y Sonia Murillo (Transición Ecológica, Transporte y Movilidad) en la que comunicaban que dejaban a Viveros en minoría y le acusaban de "bloqueo" institucional a medidas necesarias en el municipio.

Entra también en juego la expulsión de Más Madrid de Fernando Romero (Primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética) y Luis Arteaga (Deportes), que han seguido en el Gobierno de Viveros.

VIVEROS: "NUESTRA MEJOR HERRAMIENTA ES EL DIÁLOGO"

Ante ello, Viveros ha afirmado que su "mejor herramienta es la palabra y el diálogo" y ha garantizado que se llegará "a consensos que sean beneficiosos" para Coslada. "Lo hicimos con seis concejales y lo vamos a hacer ahora con once concejales", ha garantizado.

El alcalde cosladeño ha afirmado que continuará gobernando por un "ejercicio de responsabilidad y compromiso" con los vecinos que es "mayor que con el propio partido". Aún así, ha afirmado que la formación que "nunca ha tenido fisuras y que ha estado firme" es el PSOE.

"¿Esto ha surgido por ciencia infusa? No. Ha surgido porque ha habido un grupo político que se ha roto pero fíjese que han antepuesto sus intereses a los de los vecinos porque les ha importado poco romper primero el grupo de Más Madrid y luego romper el equipo de Gobierno", ha reprochado el alcalde.

Viveros ha afirmado que no le ha sorprendido el movimiento de Más Madrid y cree que no lo hicieron cuando lanzaron el comunicado (3 de febrero) con "muchas falsedades y acusaciones muy graves" porque querían que pasaran "acontecimientos" como la programación de Igualdad por el Día de la Mujer. "Ni Izquierda Unida, ni Podemos ni el PSOE han provocado esta situación", ha proseguido Viveros.

El regidor ha respondido a las acusaciones de Más Madrid de que había cruzado "líneas rojas", afirmando que el acuerdo de las direcciones regionales del PSOE y Más Madrid era "no crear más tensión y dejar la situación como estaba".

"Pues llegamos a ese acuerdo con las direcciones regionales y a la semana siguiente un expediente de expulsión de dos de los miembros, uno de ellos su portavoz y primer teniente alcalde, un expediente de expulsión, pues yo creo que esto no es dejar las cosas como estaban", ha lanzado en referencia al proceso abierto a Fernando Romero y Luis Arteaga, que no "cambió absolutamente todo".

Además, ha reprochado que desde Más Madrid se "estuviera alimentando" que estos dos ediles expulsados hubieran estado pactando con PP y Vox una moción de censura. "Que me enseñen un documento de acuerdo o con firma de esa moción de censura. No era real. Era justificar", ha afeado Viveros quien también ha ironizado con que "a un año de elecciones" todo lo que "se viene haciendo está mal", "todo menos sus áreas, que lo han hecho fenomenal".

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Durante la rueda de prensa de Más Madrid uno de los ejes de sus críticas era el retraso de la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, del que acusaban a Ángel Viveros.

En cambio, el socialista ha responsabilidazado a Más Madrid por una cuestión de "aritmética", ya que la mayoría absoluta está en 13 y "como estaba roto Más Madrid no daba". "Me hablan de los retrasos para probar cosas pero mire usted, ¿cómo van a poner de acuerdo un equipo de Gobierno si no se ponen de acuerdo entre cuatro?", ha preguntado.

En cambio, ha reivindicado su gestión "limando esas diferencias" que había para al final poderlo llevar a tramitación y llevarlo a Pleno "con los 13 votos", porque antes "2 no estaban garantizados". En esa votación PP y Vox se opusieron por lo que necesitaban el 'sí' de todos los demás ediles.

Sobre la reclamación de la subvención de 200.000 euros de la Comunidad de Madrid por la ZBE, Viveros ha afirmado que se ha enterado este jueves. "Se hizo un requerimiento solicitando una prórroga y que han contestado hace un mes o así negativamente y que hay que devolverlo. Pues de eso me acabo de enterar ahora, de ese decreto que supuestamente había firmado la concejal responsable del área", ha lanzado contra Sonia Murillo.