El alcalde de Móstoles dice ser víctima de "campaña absoluta de desprestigio" y acusa a la exedil de "chantaje político"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha afirmado ser víctima de una "campaña absoluta de desprestigio" por la edil del PP que le acusó de acoso laboral y sexual y apunta a que ella le habría sometido a "continuos chantajes políticos" que se remontan a 2023.

Lo ha indicado este viernes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la localidad, donde ha sostenido que la concejala habría amenazado "con no ir al pleno" de investidura en el caso de que no fuera nombrada teniente de alcalde.

Ha advertido, además, de que "todas las acusaciones que están vertiendo" son "absolutamente falsas" y que están en manos de su abogado y su equipo jurídico. "Vamos a ser absolutamente implacables", ha advertido al tiempo que ha sostenido que "no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que diga que eres acosador".

El regidor ha recalcado que en los nueve correos que mostró este jueves la Comunidad de Madrid, la concejala no hacía alusión a acoso sexual menos en el último y ha recalcado que "no lo ha afirmado públicamente ni ha presentado hasta la fecha una sola prueba que respalde a tales acusaciones".

"Se está conculcando gravemente la presunción de inocencia. No hay, a día de hoy, nada en sede judicial ante lo que yo pueda defenderme", ha proseguido Bautista, quien ha advertido que no va a "tolerar ninguna injuria" porque las afirmaciones difundidas "en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas".

En este punto ha puesto en el foco que estas informaciones surgen porque hay quien quiere "tapar escándalos y sus miserias" a costa de Bautista, quien ha recordado que este domingo hay elecciones autonómicas en Aragón y que este jueves se reanudaba la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid y declaraba el socialista Francisco Salazar por presuntos abusos sexuales.

LA TENENCIA DE ALCALDÍA

En la rueda de prensa ha insistido en que a él personalmente la edil nunca le pidió la Tenencia de Alcaldía, pero que sí lo hizo al actual teniente de alcalde y al actual director de Alcaldía en los "días previos a esa sesión de investidura".

"Antepuso sus intereses personales a la formación del Gobierno de Móstoles (...) Ella vino a decirnos que si no era teniente de alcalde, no era vicealcaldesa, no iba a ir al pleno de investidura del día siguiente. No sé si esa conversación también la tiene grabada, porque claro, cuando tú vas grabando conversaciones entiendo que tienes algún fin, entiendo que tienes algún fin", ha planteado Bautista.

Ha insistido en esta idea afirmando que reclamó este puesto "en numerosas ocasiones" y que el "ultimátum" llegó ese día después de que hubiera ya un acuerdo con Vox para la investidura de Bautista.

"NO ES LA PRIMERA VEZ", DICE EL ALCALDE

En su intervención también ha afirmado que esta "no es la primera vez que surge todo esto en su trayectoria profesional" con "conflictos que van desde acusaciones de acoso sexual o acoso laboral".

"Solo me queda a que seguir defendiendo la verdad mi honor la presunción de inocencia que se me está conculcando de forma palmaria a lo largo del día de hoy por los distintos medios de comunicación", ha defendido el regidor mostoleño, quien ha vuelto a insistir en que "no está probado, no sale una sola prueba y ya el personaje, el alcalde, es absolutamente culpable".



Considera que "es muy difícil, por no decir imposible, poder defenderse contra eso, contra el universo, contra manifestaciones que desconoces totalmente porque no hay llegado ningún tipo de procedimiento detallado" respecto a unos presuntos hechos que "pudieran ser constitutivos de infracción".

"Es muy sencillo que se me llame acosador en la televisión o que se me falte el respeto o que se vulneren mis derechos fundamentales y que no pase nada", ha insistido el alcalde de Móstoles.

Asimismo, sobre el audio de la reunión de la edil con la vicesecretaria de Organización del PP-M, Ana Millán, ha afirmado que es un corte de una conversación "de dos o tres horas". "Aquí no hay un caso de acoso laboral ni sexual", ha zanjado.

Por último, ha afirmado, respecto a la exconcejal, que no ha tenido "ningún contacto con esa persona" desde hace meses, "ni tan siquiera el día que entregó el acta, que lo dejó con un correo al secretario general del Ayuntamiento".