El alcalde de Móstoles reclama al Ministerio que elimine el carril Bus VAO de la A-5

Archivo - Archivo.- Varios vehículos en la A-5 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha reclamado nuevamente al Ministerio de Transportes la eliminación del carril Bus VAO habilitado en la vía de servicio de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón al considerar que ha empeorado la movilidad.

Bautista ha trasladado su petición en una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sostiene que, tras varios meses de funcionamiento, la medida ha resultado "claramente perjudicial" para la circulación de miles de vecinos del suroeste de la Comunidad de Madrid.

El regidor afirma que el Ayuntamiento ya había advertido desde el inicio de los problemas que, a su juicio, provocaría la ubicación elegida para el carril reservado, aunque asegura que el Ministerio mantuvo su diseño definitivo.

Según ha expuesto en la misiva, la infraestructura ha generado retenciones donde antes no existían al concentrar el tráfico privado en un único carril en distintos puntos del recorrido, pese a encontrarse a varios kilómetros de las obras de soterramiento de la A-5.

Además, ha defendido que esta vía permanece "prácticamente vacía" durante buena parte del día al ser utilizada por un número reducido de autobuses, una situación que, en su opinión, incrementa los tiempos de desplazamiento de los conductores sin un beneficio equivalente para el transporte público.

Por ello, ha solicitado al Ministerio que rectifique su decisión y elimine el actual carril Bus VAO para sustituirlo por una alternativa que permita compatibilizar el desarrollo de las obras con una gestión del tráfico "más eficiente" y un menor impacto para los ciudadanos.

CONTRARIO A LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

En respuesta, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha enmarcado la petición del regidor en una posición contraria a las políticas de movilidad sostenible, defendiendo a su vez la necesidad de continuar con este tipo de medidas para favorecer el transporte público y el vehículo compartido.

Asimismo, ha acusado al PP de Madrid de mantener una apuesta exclusiva por el vehículo privado y de situarse "en el sentido contrario" al proceso de transición ecológica. En cuanto al regidor mostoleño, ha dicho que "debería haber dimitido hace mucho tiempo", insistiendo en que no debería ostentar responsabilidades públicas, en referencia a la querella presentada por una exedil del PP en el Ayuntamiento contra él por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

El delegado del Gobierno también ha reivindicado la reactivación del proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero como una muestra de la estrategia del Ejecutivo central para impulsar alternativas de movilidad sostenible en la zona.

RESPALDO

Sobre este asunto también se ha pronunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien ha respaldado la reclamación del alcalde al considerar que es quien mejor conoce la situación del carril Bus VAO y las quejas trasladadas por los vecinos de Móstoles.

"El que conoce mejor que nadie cómo funciona en este caso el Bus VAO de esa carretera es el alcalde y todos los ciudadanos que viven en Móstoles. Y si los ciudadanos mostoleños le han transmitido al alcalde que existe un problema con ese Bus VAO que va a Madrid, pues yo creo que lo que tiene que hacer es lo que ha hecho", ha incidido.

En este sentido, ha dicho "acompañar" esa petición "con el fin de mejorar esa situación específica y sobre todo que esos problemas que hay de tráfico a la hora de acceder y salir de la ciudad de Móstoles" se puedan solucionar "cuanto antes".

Para ello, ha instado al ministro Óscar Puente a "dedicarse a atender estas demandas de los alcaldes" e intentar mejorar "la calidad de vida de todos los ciudadanos mostoleños, del tráfico en general y sobre todo hacer las inversiones necesarias que nos están haciendo".