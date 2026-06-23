El alcalde de Móstoles recurre la admisión de la querella por presunto acoso sexual y pide el archivo

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, (PP) ha presentado un recurso de reforma contra la admisión a trámite la querella interpuesta por una excompañera de partido que le atribuye presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

En el recurso de reforma, de 74 páginas y al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del alcalde pide la nulidad de la resolución que dio origen a las diligencias previas y reclama el archivo inmediato de la causa al haberse eludido normas esenciales del procedimiento.

Entretanto, la causa continuará avanzando el próximo lunes con la comparecencia de la exedil del PP de Móstoles, quien está citada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de esta localidad para ratificar la querella que interpuso contra el alcalde mostoleño.

Como primer argumento, la representación legal de Bautista sostiene que la querella no reunía los requisitos legales para su admisión al no haber sido acompañada inicialmente del poder especial para querellarse exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según expone el recurso, la denuncia fue presentada el 16 de febrero de 2026 y el citado poder no se aportó hasta el 7 de abril, por lo que entiende que la acción penal se ejercitó sin la habilitación procesal necesaria.

Además, la defensa considera que los hechos relatados por la querellante, incluso si se aceptaran provisionalmente como ciertos, no encajan en los delitos atribuidos al alcalde.

En relación con el supuesto acoso sexual, argumenta que la denuncia no describe ninguna solicitud de favores sexuales ni conductas que puedan considerarse inequívocamente de naturaleza sexual, por lo que entiende que no concurren los elementos exigidos por el artículo 184 del Código Penal.

"DISCREPANCIAS POLÍTICAS"

Respecto al presunto acoso laboral y al delito contra la integridad moral, el recurso del alcalde sostiene que los hechos descritos responden a "discrepancias políticas y organizativas" surgidas en el seno del grupo municipal y del partido, y defiende que se trata de una controversia ajena al ámbito penal.

Asimismo, señala que buena parte de los episodios denunciados se remontan a 2023 y que las eventuales acciones en el ámbito laboral se encontrarían ya prescritas.

La querella fue admitida a trámite por el juzgado el pasado mes de abril, acordándose la declaración de la denunciante para el próximo lunes y diversas diligencias de investigación.

Ahora será el propio órgano judicial quien deba resolver el recurso presentado por el alcalde antes de decidir si mantiene abierta la investigación o estima las pretensiones de la defensa.