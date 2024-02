El alcalde de Paracuellos eleva al municipio como "polo de atracción" del Deporte y promete una piscina cubierta

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jesús Muñoz, ha ensalzado al municipio como "polo de atracción" del Deporte en la región y para conseguirlo, entre otros puntos, ha prometido que la piscina cubierta prometida estará lista esta legislatura.

Así indicó anoche en una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, en la que señaló que a nivel deportivo están generando "muchos atractivos". Ha recordado su etapa en la anterior legislatura como concejal de Deportes, que llevó a Paracuellos el Torneo Internacional de Fútbol de Sub-12 o las veladas de kickboxing.

Muñoz ha aludido al inicio de nuevas infraestructuras, con tres pistas de tenis y un campo de fútbol que se adaptó para el rugby. "El objetivo es seguir creciendo en infraestructura. Tenemos una población muy joven, que nos demanda nuevos deportes. Gracias a la Comunidad de Madrid contaremos con dos nuevos pabellones. Y nuestro objetivo es finalizar las instalaciones deportivas es el complejo deportivo, cuya joya de la corona será esa piscina cubierta", ha indicado.

UNA MAYORÍA ABSOLUTA "INÉDITA"

Jesús Muñoz, del Partido Popular (PP), formó parte del Gobierno local la pasada legislatura en una coalición encabezada por Ciudadanos (Cs), un trabajo con solo dos concejales que "fue recompensando por los vecinos", ya que lograron en las pasadas elecciones de mayo 11 ediles y una mayoría absoluta "inédita" en la región.

"En estos cuatro años hicimos las cosas razonablemente bien y la gente vio que trabajamos de manera incansable. Un pilar fue el gran apoyo del PP de Madrid y de la presidenta, que con Paracuellos echó el resto. El caldo de cultivo y la ilusión de proyectos hizo que los vecinos nos dieran una mayoría suficiente para poder desarrollarlos. La gente votó estabilidad y solucionar problemas, frente a la inestabilidad de la última parte de la legislatura", ha manifestado.

No obstante, al llegar al poder en junio de 2023 comprobaron que en los primeros cinco meses "se habían completado los presupuestos de ese año y no había margen de acción en la segunda mitad del año". "Teníamos que afrontar los pagos de nóminas de funcionarios y no había dinero. Por suerte, salvamos ese escollo anulando ciertos contratos como la Ciudad del Rugby y utilizamos un millón de euros ahorrados para pagar las nóminas", ha relatado el primer edil paracuellense.

Ahora, a principios de 2024, han aprobado unos nuevos presupuestos "muy realistas" con los que quieren poner en marcha, además de la piscina cubierta, un nuevo auditorio, un nuevo parque en basa al plan PIR, reformar la plaza de la Constitución y resolver un problema con un edificio cuya construcción se paró hace años y que albergará una escuela de música. Obras que ya han salido a licitación.

Además, el regidor paracuellense ha señalado que tras sanear las cuentas públicas han sacado adelante los pliegos del nuevo contrato de basuras, que comenzará a funcionar a partir de abril.

"Tendremos cinco máquinas barredoras, barredores en la tarde, renovaremos la maquinaria completa de los camiones y todos los contenedores y ahondaremos en mecanización del servicio. Y afrontaremos también la limpieza de los grafitis. De hecho, hemos lanzado una campaña pionera en la que tres grandes murales en fachadas que han sufrido mucho las pintadas", ha comentado.

SEGURIDAD, TRANSPORTES Y SANIDAD

En materia de seguridad, el regidor se ha quejado de la falta de guardias civiles en la zona pero ha destacado que la Policía Local de Paracuellos contará con tres nuevos agentes y un nuevo vehículo, "implementado numerosos programas como la unidad canina o el control de venta de alcohol a menores, que tantos buenos éxitos ha tenido". "Es prioritario para nosotros y se están viendo medidas a corto plazo", ha apuntado.

En la entrevista en 'Canal 33 TV', el alcalde también ha hablado de Transportes. Así, gracias a conversaciones con el Consorcio Regional, se ha ampliado la línea 215 a Torrejón, se van a dotar nuevos vehículos en la 256 para afrontar la gran demanda a primeras horas del día y "trabajarán en nuevas líneas que conecten a con municipios y unan Altos de Jarama con Madrid gracias a una pequeña obra que se hará la semana que viene".

Por otro lado, Muñoz ha pedido al Gobierno regional un nuevo centro de salud, ya que Paracuellos solo tiene uno y fue inaugurado en 1995, cuando la ciudad tenía 5.000 habitantes. Ahora tiene casi 30.000 y esperan en una década llegar a 50.000.

"Fue otro de los compromisos electorales. El primer hito es la cesión de una parcela. Ese suelo lo tenemos nosotros. Por eso estamos trabajando en esa cesión de suelo. A partir de ahí la Comunidad deberá licitar el proyecto y luego la construcción. Los plazos son largos pero estoy seguro que lo vamos a conseguir", ha aseverado.

Por último, el primer edil ha invitado a todos los madrileños a visitar Paracuellos, "el balcón de Madrid, con una situación envidiable". Entre otros atractivos culturales y de ocio, ha mencionado la recuperación de la fiesta de San Vicente y el impulso del Carnaval y de la próxima Fiera del Libro. Y en gastronomía, ha hablado de los conocidos restaurantes del municipio y de la primera edición de una feria de tapas con productos tantos españoles como venezolanos ante la gran migración que acogen de personas llegadas de este país caribeño.