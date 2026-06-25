El alcalde de Parla (PSOE) anuncia la suspensión del cobro de tasa de basuras por ser una "injusticia" para los vecinos

Archivo - El alcalde de Parla (Madrid), Ramón Jurado, durante una entrevista para Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Anuncia también la suspensión de las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones

PARLA, 25 Jun. (EUROPA PRES) -

El alcalde de Parla, el socialista Ramón Jurado, ha decidido "dejar el suspenso" el cobro de la tasa de basuras a los vecinos por la "injusticia" que supone para los vecinos.

Así lo ha anunciado el regidor en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de este jueves. "No creo que sea justo que los vecinos de Parla no gocen de los mismos derechos que otros municipios, por el simple hecho de ser más ricos o menos pobres", ha argumentado el regidor.

Con esta decisión, Parla será el segundo municipio de la región declarado oficialmente insumiso a una tasa que impuso el Gobierno central a los ayuntamientos, tras la recomendación de la Unión Europea (UE). Leganés es el único municipio de la región que, hasta ahora, ha decidido no repercutir el impuesto al bolsillo ciudadano.

Ha pesado en el municipio la decisión de la Comunidad de Madrid de dar a Parla solo 200.000 euros de los 30 millones de la liquidación del consorcio urbanístico de Parla Este, hecho que el regidor ha calificado de "robo". "Mientras, se nos exige más", ha agregado. Jurado ha asegurado que defenderá su decisión de suspender la tasa de basuras "donde haga falta, en el Ministerio o en la Comunidad de Madrid".

LA ZBE

Otra medida anunciada por el regidor parleño ha sido la suspensión de las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) mientras no suban los niveles de contaminación en la localidad y baje la calidad del aire, según reflejan los estudios.

"En Parla podemos aplicar el modelo de 'zona cero' en la implantación de la ZBE. No habrá ninguna restricción de acceso al Centro de la ciudad mientras no se eleve la contaminación en el aire", ha desgranado en el Debate.

Según el primer edil, este mismo modelo se aplica en ciudades centroeuropeas como Milán o Turín. Pese a todo, Jurado ha confirmado que el Gobierno local (PSOE y Más Madrid) aplicarán en el Centro "medidas disuasorias de estacionamiento", más conocida como 'Zona Azul', regulada por parquímetros.

"Estarán exentos los vehículos matriculados en Parla, es decir, los que paguen el 'numerito' del coche en la localidad", ha anunciado.

La medida se plantea como una fórmula de disuasión del gran problema del Centro de Parla: que es el aparcamiento de todos los conductores del Norte de Toledo y sur de la región que aparcan allí el coche para coger el Cercanías hasta su trabajo en Madrid.

Por último, Jurado se ha referido a la deuda de la localidad, que supera los 500 millones de euros. En este sentido, el regidor ha abogado por "ir todos juntos al Ministerio para que distribuya la deuda con criterio de equidad". "Yo, el primero en ir al Ministerio a que nos condene la deuda", ha manifestad el regidor parleño.