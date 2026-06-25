Alcaldes de pequeños y medianos municipios reivindican que los pueblos de Madrid tienen "mucho futuro por delante"

Alcaldes de pequeños y medianos municipios madrileños - CANAL 33

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y representantes de pequeños y medianos municipios de la Comunidad de Madrid han participado en el pionero encuentro 'Pueblos con Vida', organizado por Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, para poner en valor la historia, la identidad, el patrimonio natural y cultural, los servicios y la vida vecinal de sus localidades.

El director de Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, Enrique Riobóo, ha explicado que este programa especial, que se emitió ayer miércoles por la tarde en ambos medios, ha reunido a alcaldes de municipios de la región para mostrar "distintos aspectos" culturales y patrimoniales desconocidos para muchos a través de sus pueblos y sus regidores.

Al encuentro han acudido una quincena representantes de PP, PSOE, Vox y agrupaciones independientes de municipios del norte, sur, este y oeste de Madrid. "Madrid no es sólo su capital", ha remarcado Riobóo.

Por su parte, Julio de la Fuente, presentador del programa 'Cambia Madrid' y promotor de esta cita, ha destacado que todos los participantes son "pequeños en población sí, pero grandes en historia, en identidad, en corazón y en compromiso con sus vecinos", y ha subrayado que el objetivo es "escuchar, compartir y dar visibilidad" a quienes mantienen viva la vida municipal.

VALDEOLMOS-ALALPARDO, BECERRIL DE LA SIERRA, NAVAS DEL REY Y TORRELAGUNA

En una ronda de entrevistas, el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda, ha definido su municipio, situado a unos 30 kilómetros de Madrid, como un pueblo "creciente, emergente, magnífico, con una naturaleza impresionante y una calidad de vida fuera de lo común" y ha destacado su crecimiento tras la pandemia, así como los servicios en transporte, sanidad y educación.

Por su parte, el primer edil de Becerril de la Sierra, José Luis Martín González, ha reivindicado el enclave del municipio en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, cerca del Puerto de Navacerrada, Peñalara y La Maliciosa, además de su gastronomía vinculada a la carne de la Sierra de Guadarrama y la cercanía de sus vecinos.

El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, ha señalado que esta legislatura está siendo "muy buena" gracias a la llegada de fondos europeos y ha resaltado su ubicación a 35 minutos de Madrid, el río Alberche, el pantano de San Juan, el de Picadas, sus pinares y sus actividades para pasar "un muy buen fin de semana".

A continuación, el regidor de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, ha afirmado que el municipio vive un "buen momento de crecimiento", con cuatro millones y medio de euros en inversiones, y ha reivindicado su historia como villa desde 1390, sus palacios, cuevas, rutas de senderismo, eventos culturales y la solidaridad de sus vecinos.

EL VELLÓN, BATRES, ALGETE, PEZUELA DE LAS TORRES Y TORREMOCHA DE JARAMA

La alcaldesa de El Vellón, por su parte, ha explicado que su municipio, de 1.200 habitantes, está "en un punto de avance" y ha destacado su entorno, su dehesa, la bajada a Torrelaguna, la fiesta de los jóvenes, la feria de la tapa y el carácter entrañable y colaborador de sus vecinos.

Otro de los participantes en este encuentro fue el primer edil de Batres, Juan Carlos Alañón, que ha destacado que su municipio atraviesa un momento de "desarrollo como nunca en la historia", ha reivindicado su castillo vinculado al poeta Garcilaso de la Vega, sus alrededores "llenos de historia", la figura del historiador José Sarriá y el inicio de una nueva carretera como hito de legislatura.

Por su parte, el alcalde de Algete, Fernando Romo, ha afirmado que han conseguido que el municipio esté "mejor" de como lo encontraron, especialmente en el ámbito industrial y en seguridad, con nuevas empresas, reducción de incidencias, más medios para la Policía Municipal y colaboración con la Guardia Civil.

Después, el regidor de Pezuela de las Torres, José Pío Carmena, ha definido su pueblo como parte importante de la llamada Alcarria madrileña y ha destacado sus plantaciones de lavanda "inéditas en Madrid", la vida de pueblo, las redes vecinales, el orgullo municipal y la puesta en marcha del reloj del Ayuntamiento, de 1914.

El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, ha asegurado que su municipio está en un momento "mejor y más espléndido", con servicios funcionando, restaurantes, piscina, Museo de Agricultura, sala de exposiciones, centro de interpretación y un tejido asociativo que, según ha dicho, llama la atención.

FRESNO DE TOROTE, RASCAFRÍA, BUITRAGO, LA CABRERA Y FUENTIDUEÑA

Por otro lado, la primer edil de Fresno de Torote, Ana Isabel Arias, ha reivindicado que el municipio fue y sigue siendo Tierra de los Mendoza, ha destacado su relación con el Ducado del Infantado y los premios Éboli, y ha señalado que ha recibido muchos nuevos vecinos en los últimos años con el teletrabajo y la pandemia.

El alcalde de Rascafría, Óscar Joaquín Robles, ha señalado que el municipio vive un momento "súper álgido", con una regeneración de casi 1,8 millones de euros, y ha destacado su entorno verde, su ganadería, su gastronomía y el Real Monasterio de Santa María de El Paular.

También ha participado en el encuentro municipalista el regidor de Buitrago del Lozoya, Francisco Javier del Valle, quien ha afirmado que la localidad está en el momento "clave" de la legislatura por los fondos Next Generation, con una inversión de un millón y medio de euros, y ha situado el turismo como eje principal, con las piscinas naturales y la Liga de Traineras como atractivos.

Asimismo, el alcalde de La Cabrera, Ismael de la Fuente, ha definido su municipio como la "puerta de la Sierra Norte" y ha destacado el Pico de la Miel, el convento de San Antonio y San Julián, el Centro Comarcal de Humanidades y la identidad de sus vecinos, subrayando que lo que más le enorgullece es poder ayudarles.

Por último, el alcalde de Fuentidueña de Tajo, José Antonio Domínguez, ha explicado que el municipio ha crecido de menos de 1.800 habitantes en 2015 a casi 2.500 y ha resaltado su cercanía a Madrid, el río Tajo, su condición de "pueblo de las siete maravillas" y los servicios prestados a nuevos vecinos y mayores.

Tras las entrevistas, los asistentes han departido entre ellos en la terraza de Radio Intercontinental de Madrid y han coincidido en reivindicar la importancia de los pueblos madrileños como espacios de vida, patrimonio, cercanía vecinal, crecimiento, turismo, servicios públicos e identidad local, frente a una Comunidad de Madrid que, según han defendido los organizadores, no se entiende únicamente desde la capital.