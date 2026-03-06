Alcaldes socialistas exigen la dimisión de Judith Piquet por "su negativa a defender a las mujeres" en la FMM

Archivo - Candelaria Testa, llega a la reunión de secretarias autonómicas de Igualdad del PSOE, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes socialistas que forman parte de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) han exigido la dimisión de la presidenta del organismo y regidora de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, por "su negativa a defender la igualdad y los derechos de las mujeres".

Hace unos días, se conocía el manifiesto de la FMM por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que pedía políticas "útiles" frente a "eslóganes vacíos" y más efectivos de policía al Gobierno de España para "proteger" a las mujeres.

Frente a esta declaración, los regidores del PSOE han criticado "la falta de compromiso y de unidad en la defensa de la mujer" en una institución que "lejos de acordar una declaración institucional clara y manifiesta con motivo de la celebración del 8M, envía una declaración que se basa en una moción del PP y que no fue consensuada".

"La FMM demuestra una clara falta de ejemplaridad institucional con su permanente bloqueo, año tras año a las propuestas en defensa de la igualdad; los y las socialistas continuaremos defendiendo la necesidad de contar con una institución útil, democrática y al servicio del municipalismo y nunca un instrumento partidista al servicio del PP como es en la actualidad", ha señalado la vicepresidenta sexta de la FMM y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, en un comunicado.

Además, ha reclamado la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, "presuntamente acosador en lo sexual y en lo laboral de una concejal en su municipio", y la de Piquet por "ocultar el caso del jefe de la Policía Municipal al que ella no ha cesado y que ha decidido trasladarse a otro municipio".

"La Federación Madrileña de Municipios tiene que ser un espacio libre de violencias que garantice los derechos y libertades de las mujeres no solo en el Día Internacional de la Mujer, sino todos los días del año", ha insistido Testa.