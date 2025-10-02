La alcaldesa de Hoyo de Manzanares presume de municipio "con encanto" y defiende su gestión económica y de servicios

Habla de la profesionalización del Ayuntamiento y saneamiento de cuentas y anuncia proyectos en infraestructuras, educación, mayores y turismo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Hoyo de Manzanares, Victoria Barderas (PP), destacó este miércoles que el municipio es "una joya en la Comunidad de Madrid muy poco conocida", con 9.500 habitantes y ubicado en pleno Parque Regional de la Sierra del Guadarrama; además de defender su gestión económica y de servicios.

"Cuando yo fui a vivir hace 25 años éramos 4.200 y ahora somos 9.500 y tenemos posibilidad de crecer", señaló Barderas en una entrevista en Canal 33 TV de Madrid, donde subrayó que Hoyo ha pasado de ser un lugar de veraneo a convertirse en residencia habitual de vecinos que trabajan en Madrid y disfrutan de la naturaleza.

La regidora recordó que el municipio se encuentra a sólo 33 kilómetros de la capital y defendió que el Partido Popular ha recuperado la Alcaldía con un objetivo claro: "profesionalizar" la gestión municipal.

Barderas indicó que en agosto de 2023 tuvo que "cerrar la piscina" tras detectar una fuga de agua que ocasionó una factura de 27.000 euros en un solo mes. "Fue una decisión muy dura, en medio de una ola de calor, pero no quedaba otra", dijo.

Durante la entrevista televisiva, la alcaldesa denunció también la "falta de técnicos" en el Consistorio heredada de mandatos anteriores: "Sin habilitados nacionales, sin arquitecto, sin ingeniero, muy difícilmente se pueden llevar a cabo los proyectos".

Según aseguró, a día de hoy el municipio ya cuenta con todos los servicios esenciales cubiertos y trabaja en la regulación de puestos de trabajo. "Hoyo de Manzanares ya está empezando a profesionalizarse como lo debería haber hecho cuatro años antes", sostuvo.

CUENTAS SANEADAS

En materia económica, Barderas presumió de haber saneado las cuentas municipales. "En dos años hemos pasado de tener que pagar deudas con el ahorro de los hoyenses a contar con un remanente de 2,6 millones de euros", explicó.

La primer edil hoyense defendió la aprobación del pago a proveedores, que inicialmente fue bloqueado por PSOE y Más Madrid. "Con 2,6 millones en el banco y las cuentas saneadas, votaron en contra de pagar a los proveedores", criticó. Finalmente, tras recuperar la mayoría en septiembre, se reactivaron los pagos.

En el apartado de inversiones, Barderas destacó la puesta en marcha de un plan de asfaltado "que nunca se había hecho en Hoyo" y otro de acerado en el centro histórico, ambos gracias al Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

También avanzó proyectos como la ampliación del cementerio municipal, la construcción de un pequeño aparcamiento y una nueva pista de pádel junto al polideportivo.

La alcaldesa celebró como "una demanda histórica" la apertura de las primeras clases de bachillerato en el IES Francisco de Ayala. "Era un reto personal y municipal. Para mí forma parte del ciclo vital: nacer, crecer, estudiar y poder permanecer en tu pueblo", afirmó.

PROYECTOS DE FUTURO

Sobre la atención a mayores, Barderas aseguró que su compromiso es impulsar un centro de mayores a través del próximo plan de inversión regional y una residencia de ancianos en un terreno de 40.000 metros cuadrados puesto a disposición de la Comunidad de Madrid. "Con aire puro, mirando las montañas y cerca de los hospitales, creemos que es un lujo", remarcó.

En materia de seguridad, señaló que Hoyo es un municipio "muy tranquilo", aunque reconoció episodios de vandalismo como pintadas o quema de contenedores. En este sentido, anunció la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos y en el yacimiento visigodo para proteger el patrimonio.

Por otra parte, Barderas valoró también el acuerdo con el Canal de Isabel II para renovar la red de alcantarillado y saneamiento. "Era esencial. Con un presupuesto de 10 millones de euros no podíamos afrontarlo solos", subrayó, recordando que el 1 de noviembre la Comunidad de Madrid asumirá la gestión.

La alcaldesa apuntó entre las prioridades futuras la ampliación del centro de salud, actualmente en un edificio de apenas 60 metros cuadrados. "Queremos que el ala de pediatría tenga una sala propia y mejorar la atención diferenciada para mayores y niños", dijo.

ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL

En el ámbito cultural y turístico, Barderas puso en valor el yacimiento visigodo musealizado y recordó que en el municipio se rodaron más de 70 películas del género de 'spaghetti western'. "Hoyo de Manzanares es la ciudad del western en la Comunidad de Madrid", afirmó.

También destacó el festival de country de mayo, las recreaciones en 3D del poblado de rodaje y el hermanamiento con Tabernas (Almería). "Gran parte de la película 'Por un puñado de dólares' se rodó en Hoyo", recalcó.

Finalmente, la regidora de Hoyo hizo hincapié en la riqueza gastronómica del municipio, con restaurantes reconocidos y especialidades locales como la carne de la Sierra de Guadarrama y la caldereta, declarada de interés turístico regional.

"Somos un planazo para el fin de semana: naturaleza, rutas de senderismo, yacimiento visigodo, gastronomía y un Belén napolitano en Navidad. Os animo a visitar Hoyo de Manzanares y a conocer a sus gentes", concluyó Victoria Barderas.