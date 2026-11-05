Alcaldesas de Alcobendas y 'Sanse' reivindican "principios y firmeza" de Feijóo: "No hay un minuto que perder"

Foto de familia durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Rocío García Alcántara y Lucía Fernández, ambas en las listas del candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, de cara las elecciones del 29 de noviembre, han reivindicado los "principios y firmeza" del líder nacional del PP y han señalado que no hay "un minuto que perder".

Así lo han trasladado en un mitin en Alcobendas, junto a alcaldes 'populares' de diferentes municipios, así como el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

En el mismo, la alcaldesa de Alcobendas ha subrayado que España acumula "más del 72% de las muertes de alta velocidad", algo que ve "indignante", y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe asumir responsabilidades, además de pedir para las víctimas "inversiones rigurosas, honor y rezar por su eterno descanso".

"Esto no se arregla con tuits ni con propaganda, se arregla con gestión. Por eso, el 29 de noviembre también elegimos al próximo ministro de Transportes y yo quiero que lo elija (Alberto Núñez) Feijóo", ha afirmado, además de asegurar que 2026 será "el fin de sanchismo".

Así, ha puesto el foco en que en estos años se ha visto "lo peor del sanchismo" con "cloacas para amenazar a jueces, pasividad ante el asalto a la frontera española de Ceuta y más de un millón en joyas escondidas en la caja fuerte de (José Luis Rodríguez) Zapatero".

La regidora se ha mostrado "optimista" y cree que ha llegado la hora de que Feijóo "devuelva la decencia a la política española" porque es la hora "de la reconstrucción nacional de la dignidad" y ha subrayado que España "no necesita ni un influencer ni presidente que dé abrazos a su mujer". "Necesita alguien que sepa gobernar. Rigor, experiencia y gestión, y en gestión en Alcobendas sabemos mucho", ha expresado.

QUE ESPAÑA VUELVA A TENER "EL GOBIERNO QUE MERECE"

En esta línea, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes ha puesto el foco en la necesidad de que España vuelva a tener "el Gobierno que merece" y ha recordado a las 69 personas que perdieron la vida en Urda (Toledo), "que madrugaron aquella mañana para coger un tren en Atocha con destino a su trabajo, a su empresa, a visitar a la familia, a la boda de su hijo o a conocer lo bonito que es España" pero que "encontraron la muerte de frente, sin llamar".

En concreto, se ha referido a uno de los maquinistas cuya familia tuvo que escuchar "probablemente por última vez su voz en los medio de comunicación a través de unos infames audios". "Me duele España y, añado, y cada día más", ha expresado, parafraseando a Miguel de Unamuno.

Frente a ello, ha reivindicado que la alternativa de Feijóo ofrecerá "gestión, seriedad, confianza, preparación, honestidad, firmeza y principios" frente a los "destructores del bien común" que se ríen del público "en cada función diaria, a veces con varios pases".

"España necesita políticos que gestionen y que den solución a las acuciantes necesidades que tiene nuestro país. Frente al ruido, gestión. Frente a la provocación, firmeza. Frente a la degradación moral, principios. No hay un minuto que perder", ha trasladado.

La alcaldesa de 'Sanse' ha recordado que quedan 24 días para conseguir volver a ser "un país que funcione" por lo que ha pedido "de corazón" a los 'populares' que se "dejen el alma" para conseguir que Feijóo llegue a La Moncloa, "porque la mejor España merece el mejor Gobierno y el mejor presidente".