Archivo - La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara (PP), durante la Gala de los Premios Muy Abierto que premia el valor y la importancia del comercio local - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones generales de este domingo en Alcobendas, considerado uno de los feudos 'populares', con el 45,17% de los votos (31.729), lejos de los socialistas y su 23,59% (16.570 respaldos) que ha perdido más de tres puntos respecto a 2023.

La tercera posición ha sido para Vox que ha obtenido un 16,16% de los votos (11.354) y ha subido casi dos puntos respecto a 2023, cuando obtuvo el 14,27%. De su lado, Frente Amplio ha quedado como cuarta fuerza con un 9,46% de los votos (6.645).

En las elecciones municipales, el PP obtenía 13 ediles y podía gobernar con los tres de Vox, mientras que el bloque de la izquierda no conseguía superar los diez escaños (9 PSOE y 1 Más Madrid).

El PP recuperó la Alcaldía en 2019 y entre este año y el 2023 pasó de 28,29% al 45,16% de los votos. Su alcaldesa, Rocío García Alcántara, ocupa el puesto número 16 en las listas del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, por lo que lograría un escaño, ya que el partido ha obtenido 17 diputados en la región.

Junto a la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, fue una de las elegidas para ir en las listas de Feijóo al Congreso por la región, ambas caras visibles de los 'populares' madrileños en la papeleta del líder del PP. Precisamente las dos aparecieron en un mitin junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en Alcobendas al inicio de la campaña.