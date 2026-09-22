El alcohol es la adicción más tratada en los CAD municipales, con un 19% de adolescentes y jóvenes atendidos

CAD de Hortaleza - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcohol sigue siendo la adicción más tratada (36,5%) en los Centros de Atención a las Adicciones (CAD) municipales, por delante de la cocaína (23,4%), los opiáceos (14,6%) o el cannabis (12%), con un 19,3% de adolescentes y jóvenes atendidos en el primer semestre del año en estos servicios.

Así lo ha detallado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, desde las instalaciones en el distrito de Hortaleza, donde ha puesto el foco en el "riesgo de las tecnologías, las pantallas y los juegos" que acechan a este último colectivo y que ha instado a "abordar de manera radical".

Acompañada por el concejal del distrito, David Pérez, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha cuantificado en un 2,6 las adicciones tratadas por el juego y en un 1,1% por la tecnología. El Ayuntamiento ha atendido en estos centros a 8,879 personas en el primer semestre del año, de las que un 76% han sido hombres. Hasta 1.721, el 19,3%, han sido jóvenes de hasta 24 años.

Son datos extraídos del Plan municipal de Adicciones 2022-2026, que desarrolla el Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Entre los nuevos pacientes, las sustancias principales para su tratamiento son igualmente por alcohol (40%), cocaína (24%), cannabis (15%), opiáceos (4%), juego (4%) y tecnología (1%).

UN 4,5% MÁS DE PERSONAS ATENDIDAS

Sanz tiene claro que "las adicciones son uno de los mayores peligros para una ciudad que es libre, que es acogedora, que está llena de vida porque las personas con adicciones ven mermada su libertad, mientras que los efectos sociales de estas drogas alteran la convivencia y también drenan de alguna manera la energía de las ciudades".

La vicealaldesa ha señalado que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid destinado a prevenir y tratar las adicciones ha crecido un 45%, que se materializa en diez Centros de Atención a las Adicciones y que en el primer semestre del año haya supuesto un aumento de un 4,5% de las personas atendidas en comparación con el mismo periodo de 2025.