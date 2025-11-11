Alcorcón estrena una nueva oficina del CRTM de gestión de la tarjeta de transporte público

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha puesto en marcha este martes una nueva oficina de gestión de la tarjeta transporte público en el municipio de Alcorcón.

Este nuevo punto de atención se ubica en la estación de Alcorcón Central, donde confluyen la Línea 12 de Metro de Madrid y el servicio de Cercanías, han informado desde el Consorcio.

La oficina dispone de tres puestos de atención al cliente, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando así un servicio accesible para todos los usuarios.

Con esta actuación se pretende proporcionar a los más de 170.000 habitantes del municipio un lugar donde poder hacer todas las gestiones referentes a los billetes y títulos del Consorcio Regional de Transportes.

Además, en las próximas semanas está prevista la apertura de otro centro similar en Parla, con el objetivo de mejorar la atención a los habitantes de este municipio. Con estas dos incorporaciones, el CRTM contará con 24 oficinas dedicadas a la atención y gestión del transporte público en la región.

Por otro lado, el pasado fin de semana se procedió al cierre temporal de la oficina de gestión ubicada en Nuevos Ministerios para acometer trabajos de remodelación y ampliación. Tras este proceso, se prevé su reapertura a finales de enero, momento en el que retomará su actividad habitual.

También en 2026 está prevista la apertura de una nueva oficina en el intercambiador de Plaza Elíptica y otra en el municipio de Aranjuez.