Almeida acusa al delegado de "dejar tirada a la Policía" y cree que Óscar López es "un mal ejemplo para la política"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza una declaración institucional, en el Palacio de Cibeles - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de mentir y de "dejar tirada a la Policía" Nacional ayer en La Vuelta Ciclista, mientras que cree que el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, no puede seguir siendo ministro porque es "un mal ejemplo para la política".

En un desayuno informativo, recogido por Europa Press, presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde ha insistido en que Martín debería haber dimitido "desde hace mucho tiempo", para poner en duda que pueda dar "lecciones de moral" el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España. "Me gustaría que Óscar López respondiera a la pregunta de si es cierto que en las primarias (socialistas) hizo investigaciones e indagaciones para saber lo de las saunas del suegro" de Sánchez, ha lanzado.

"Ya sabemos por Leire Díez que Óscar López hizo las averiguaciones pertinentes, que tampoco era tan difícil de averiguar, porque más o menos en Madrid todo el mundo lo sabía. Ese es Óscar López, el que era secretario general de Alfredo Pérez Rubalcaba, que denunció el gobierno Frankenstein, que luego fue orillado en Paradores, que le rescatan de jefe de gabinete, que participa decisivamente en la filtración del correo del fiscal general del Estado y que al mismo tiempo ahora es ministro, aunque no ejerza, sino como secretario general del PSOE-M", ha contestado.

"Pero como le dije un día a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que Dios nos conserve a Óscar López y a Reyes Maroto porque tenerles de oposición, con el currículum electoral que tienen entre los dos, para nosotros es una cierta garantía de que los madrileños van a seguir valorando durante mucho tiempo las políticas del PP", ha ironizado.

"Por supuesto que Óscar López no debería ser ministro. No tengo ninguna duda de que no tiene la capacitación y de que además es un mal ejemplo para la política, igual que el delegado del Gobierno no debería permanecer en su cargo de delegado del Gobierno", ha reiterado.

El 'popular' ha tachado la comparecencia de ayer de Martín de "insultante", con ",ás de 20 policías heridos y sin una sola palabra hacia ellos". "Y además introduce una cifra que es falsa porque no hubo 100.000 personas que se manifestaron en la ciudad de Madrid, es falso e introduce esa cifra para tratar de disfrazar el hecho incontestable de que ayer la violencia ganó en las calles de Madrid", ha condenado.

"Por supuesto que dejó tirada a la Policía Nacional. Por supuesto que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente no hubiéramos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes sino 'no hagáis demasiado'", ha declarado.