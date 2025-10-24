Almeida acusa a Interior de obligar a Madrid a "volver a la casilla de salida" con el convenio VioGén

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado este viernes que el Ministerio del Interior ha obligado a la ciudad a "volver a la casilla de salida" con la renovación del convenio VioGén, pues el Gobierno central ha obligado a "empezar desde cero" la elaboración del texto.

"El Gobierno de España sigue usando VioGén como elemento de confrontación", ha denunciado Almeida en rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad, donde ha explicado que en 2024 se iniciaron las negociaciones para el acuerdo con la Secretaria de Estado de Seguridad, y ahora un año después dicen que "no hay acuerdo posible".

El alcalde ha relatado que la Secretaría de Estado dio su visto bueno al texto y solicitó una memoria económica de lo que supondría a nivel de gasto e inversión para el Ayuntamiento. Este documento fue enviado en julio y desde entonces el Consistorio no recibió respuesta hasta el pasado 21 de octubre, más de tres meses después.

"Dicen que no hay acuerdo posible y que hay que empezar de cero", ha lamentado el alcalde, quien ha puesto en valor que la Policía Municipal de Madrid es el cuerpo de seguridad local que más víctimas y órdenes de protección tiene a su cargo en toda España.

Asimismo, Almeida ha destacado que las ayudas que brinda el Ayuntamiento "son muy superiores" a las que contempla el acuerdo VioGén que, dice, quieren que firme Madrid. El acuerdo tiene "un estandar de protección inferior al que la Policía Municipal está proporcionando".

Estas declaraciones del alcalde se producen después de que en la víspera la vicealcaldesa de Madrid y encargada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, adelantara que el Consistorio tiene "completamente cerrado" el texto de renovación de VioGén y se mantiene a la espera del estudio por parte de los servicios jurídicos de Interior.

Ante estas declaraciones, fuentes de la Delegación del Gobierno negaron ya en la víspera que existe un acuerdo entre Madrid e Interior, y que el Ministerio lo que ha hechos es instar a la capital a mantener una reunión en la que abordar las "discrepancias" que alejan a ambias instituciones.