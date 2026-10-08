Almeida acusa a la izquierda de "permitir el desahucio" de Maricarmen para luego "querer apropiarse de su memoria"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid celebra un Pleno extraordinario para dar luz verde a dos planes especiales ap - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de "permitir el desahucio" de la octogenaria Maricarmen Abascal para luego "querer apropiarse de su memoria".

"Hay otros que conseguimos que pudiera volver a su casa pero desgraciadamente no ha podido ser", ha lamentado a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP. "Ni el Gobierno de España ni Casa 47, no movieron un dedo por Maricarmen en vida. Le escribió una carta a Pedro Sánchez en 2025 pero no obtuvo respuesta pero es que la normativa que ha permitido el desahucio de Maricarmen es una normativa de este Gobierno" de la izquierda, ha añadido.

Sobre los motivos por los que no se ha sumado al minuto de silencio en el Pleno de Cibeles, el alcalde ha insistido en que el PP no participa en "estrategias de confrontación y electorales" porque "para Más Madrid y el PSOE Maricarmen no es una persona cuya memoria haya que honrar sino un señuelo electoral".

También ha defendido que en el Pleno han sacado adelante "una normativa que permite la construcción de 18.000 viviendas protegidas, protegidas en la ciudad de Madrid, precisamente para casos como los de Maricarmen, pero la izquierda ha votado en contra".

El regidor ha afirmado que el Ayuntamiento se interesó por Maricarmen, "tanto fallecida como en vida" porque, "de haber seguido viviendo, hubiera podido volver a su casa gracias al Ayuntamiento de Madrid" y su mediación.

De ahí ha pasado a poner la vista en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y en el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a quienes no vio secundando un minuto por la muerte de Olga, una mujer desahuciada dejando dos hijos. "No lo hicieron no lo hicieron porque los minutos de silencio no son iguales para todos", ha condenado, para reitetar la "instrumentalización" de la izquierda.

Además ha retado al presidente, Pedro Sánchez, a ir a la acampada de Sol y mostrar allí sus respetos a Maricarmen porque saben que les echarían "a gorrazos" a él y a las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto.

"No vamos a permitir que la memoria de Maricarmen sea la memoria ni de Pedro Sánchez, ni de Mónica García, ni de Reyes Maroto, ni de Rita Maestre. No vamos a permitir que se apropien de esa memoria. Mis condolencias y me pesar sí. Participar de la estrategia del 29 de noviembre de Sánchez, no", ha resumido.