Almeida acusa a Martín de "solo querer la foto" tras cancelar reuniones sobre Parque Paraíso, Lavapiés y Vallecas

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (c), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de buscar únicamente "la foto" al cancelar unilateralmente las reuniones acordadas para abordar la situación en Parque Paraíso, Lavapiés y Puente de Vallecas.

Desde el parque Benedicto XVI, en San Blas-Canillejas, Almeida ha arremetido contra la "dejación de funciones" del delegado después de que "llevara meses reclamando una reunión para el Parque Paraíso, Puente de Vallecas o Lavapiés y, de repente, las ha suspendido, las ha cancelado las tres, con fecha fijada, y unilateralmente sin volver a poner ninguna otra fecha".

Almeida ha recomendado a la vecindad de estas zonas que no se dejen engañar por el delegado del Gobierno, que lo único que le gusta "es la foto y la proclama", "todo menos trabajar", porque "solucionar los problemas de los ciudadanos le da absolutamente igual".

"Esas tres reuniones no son incompatibles con el trabajo que pueda tener el delegado del gobierno, pero solo quiere la foto. Y esto es un mensaje a los vecinos del Parque Paraíso, Lavapiés o Puente de Vallecas, que se olviden de que el delegado del Gobierno vaya a mover un solo dedo por ellos", ha condenado.