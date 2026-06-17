Almeida acusa a Zapatero de "llevarse mucho y dar poco a los españoles" y sitúa a Sánchez como su "encubridor"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por haberse "llevado mucho y dado poco a los españoles", al tiempo que ha situado al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como "encubridor" de su "padrino moral y referente en política".

Así se ha manifestado el alcalde en declaraciones a los medios al término de un acto donde, preguntado por la declaración de Zapatero ante el juez, ha señalado que "ha quedado claro" que el expresidente "sabía lo que era" y "tuvo participación" en Plus Ultra, al igual que en la empresa Análisis Relevante de "su amigo Julito".

En este punto, Almeida ha recordado unas declaraciones de Zapatero en las que defendía la idea de que "ser socialista es ser pobre pero dar mucho", y ha lamentado que el expresidente, por contra, "se ha llevado mucho y ha dado poco a los españoles".

Finalmente, en su arremetida contra Sánchez y Zapatero, Almeida ha subrayado que el presidente del Gobierno "sabe que si cae Zapatero, cae él", y por este motivo "lo va a sostener de todas las maneras posibles". "Es su padrino moral, su referente en política", ha remachado el alcalde.