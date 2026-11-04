Almeida adelanta que los presupuestos "son los que Madrid necesita", con el foco en la vivienda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante la inauguración de los cascos de la NFL gigante, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La NFL vuelve a traer un partido a la capital, que se celebrará el domingo 8 de n - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que las cuentas públicas que presentará este jueves para 2027 "son los presupuestos que Madrid necesita", con el foco puesto en la vivienda.

Será el último presupuesto de este segundo mandato de Almeida como alcalde, en esta ocasión en mayoría absoluta. "Nosotros hemos trabajado para solucionar duramente el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid, hemos hecho un esfuerzo presupuestario y mañana podrán ver los madrileños cómo el Ayuntamiento de Madrid sigue incrementando el presupuesto en materia de vivienda y cómo el Gobierno de España lo ha congelado desde el año 2023", ha señalado desde la sede de EMT Madrid.

El consejo de administración de EMVS Madrid aprobó en octubre su proyecto de presupuesto para 2027, que supondrá un aumento del 14,4% hasta los 199,60 millones y encarar el próximo ejercicio con la promoción de la construcción de 9.000 pisos, entre las que se encuentran las 3.900 viviendas del Plan Suma.

A destacar que la aportación del Ayuntamiento de Madrid a la empresa se incrementa un 11,6% en 2027, hasta los 153,24 millones. La inversión superará los 208 millones, lo que supone un 85% más, con los que se afrontará la promoción de las cerca de 9.000 viviendas que a lo largo de 2027 se encontrarán en alguna fase de obras o licitación por parte de EMVS Madrid.