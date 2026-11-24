Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Pleno en el Palacio de Cibeles - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que la izquierda "ha hecho trampas, hacen trampas y harán todas las trampas posibles para tratar de ganar las elecciones", para acusarles de "legitimar la violencia en la acción política".

"Hacer trampas hoy es aprovechar el Consejo de Ministros como una plataforma electoral en un ejercicio nauseabundo de hipocresía y cinismo porque quienes no le dieron una hora de duelo a las víctimas de Urda aprueban hoy diez días de duelo para los trabajadores", ha lanzado desde el Pleno de Cibeles.

Almeida incluso ha acusado a la izquierda de haber "legitimado el ejercicio de la violencia en el ámbito de la acción política porque la amparan, la toleran e incluso la incitan". "Lo hicieron en la acampada ilegal de Sol. ¿Han averiguado ya que los cuchillos no solo sirven para untar humus sino también para apuñalar personas, como pasó en Sol? ¿Saben ya que esa acampada propició agresiones sexuales en Sol?", ha preguntado a la bancada de PSOE y Más Madrid.

También les ha recriminado que "incitaran una huelga política que degeneró en incidentes violentos en esta ciudad por piquetes que no eran informativos sino de intimidación y hostigamiento, alentados por ustedes".

"Ustedes alentaron que en Coruña se acosara a los candidatos que fueron de Vox y por cierto, en Guipúzcoa hay más dignidad en un chaval de 22 años que en todos ustedes, hay más dignidad en Jon Echevarría enfrentándose a todos que en todos ustedes", ha espetado.