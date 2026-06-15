Almeida agradece a Madrid su implicación en la visita de León XIV: "La ciudad alcanzó la excelencia"

Recpeción municipal en el Palacio de Cibeles tras la visita del Papa a la capital - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido este lunes a la sociedad madrileña, a las administraciones, a los cuerpos de seguridad y emergencias, a los voluntarios, a la Iglesia y al tejido empresarial su implicación en la organización del viaje apostólico del Papa León XIV a la capital, una visita que, según ha defendido, permitió que la ciudad "alcanzara la excelencia".

Así lo ha señalado en el Palacio de Cibeles, durante la recepción municipal ofrecida a representantes de las entidades que han participado en la organización de la visita del Pontífice.

"Lo que queríamos hoy aquí con este acto, sencillo pero tremendamente emotivo, es dar las gracias a todos", ha afirmado Almeida, que ha extendido ese agradecimiento a los más de "tres millones y medio de almas" que viven en la ciudad y cuyo compromiso, ha dicho, fue imprescindible para el desarrollo de la visita.

El regidor ha recordado el lema del viaje apostólico, 'Alzad la mirada', y ha asegurado que "nunca, ni con tanta fuerza, Madrid ha alzado la mirada" como durante los días en los que el Papa estuvo en la capital. "Este viaje va a quedar para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón", ha añadido.

Almeida ha destacado la capacidad de Madrid para albergar "eventos multitudinarios con apenas doce horas de diferencia", como los celebrados en la plaza de Lima y en Cibeles, y ha señalado que el asombro de los profesionales desplazados quedó reflejado en los comentarios recibidos desde el Centro Internacional de Prensa habilitado por la Comunidad de Madrid.

En su intervención, el alcalde ha agradecido el papel del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la coordinación con la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de movilidad y transporte público. También ha puesto en valor el trabajo de la Policía Municipal, que realizó "56.000 kilómetros" en desplazamientos durante los cuatro días de visita, y de los servicios de emergencia, con más de "1.000 efectivos" de Samur-Protección Civil.

Además, ha resaltado que no hubo "prácticamente ningún incidente" y que se registraron "no más de diez desplazamientos leves" a hospitales. El alcalde ha citado igualmente a los bomberos, a la EMT, a los trabajadores de limpieza y a Samur Social, y ha cifrado en más de 8.000 los trabajadores municipales movilizados.

UN "ABRAZO INFINITO" AL PAPA

Por su parte, el coordinador del viaje apostólico a España, Yago de la Cierva, ha desvelado que la delegación vaticana quedó especialmente impresionada por "la reacción de la ciudad" y por el "abrazo infinito" que Madrid ofreció al Papa.

De la Cierva ha relatado detalles de la preparación, como las negociaciones para ampliar el recorrido del Papamóvil y permitir que más madrileños pudieran ver al Santo Padre. En este sentido, ha contado que, ante la imposibilidad de instalar algunos dispositivos con poco margen, la Policía recurrió a cintas de plástico para delimitar zonas y que los gendarmes del Vaticano se sorprendieron de que "nadie atravesara la vía".

También ha puesto como ejemplo la apertura anticipada del Metro para facilitar el desplazamiento de los voluntarios, así como la disposición de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para adaptar dispositivos, acreditaciones y medidas de seguridad. "Siempre hemos tenido como aliados la Comunidad y el Ayuntamiento", ha señalado.

El coordinador del viaje ha destacado además el papel de la Policía Municipal, "que a veces pasa inadvertido", y ha agradecido la colaboración del Real Madrid, que, según ha dicho, actuó con "muchísima generosidad" y "muchísima profesionalidad".

MADRID "HA VUELTO HA MARAVILLAR AL MUNDO"

De su lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado, por su parte, que Madrid "ha vuelto a maravillar al mundo" y ha demostrado "su capacidad para organizar cualquier evento". A su juicio, el éxito de la visita no fue fruto de la casualidad, sino del trabajo de "tantísimas personas", tanto profesionales como voluntarios, durante los meses previos y los días del viaje.

García Martín ha subrayado que la región y la ciudad pusieron "cariño" en la organización para que el Papa León XIV se llevara "la mejor imagen" de Madrid. "Cuando queremos somos capaces de dar nuestra mejor versión", ha señalado.

El consejero ha destacado los refuerzos en transporte público, la apertura anticipada y la ampliación del horario de Metro, así como el trabajo de Canal de Isabel II para garantizar agua durante unos días marcados por el calor. También ha mencionado el Centro Internacional de Prensa de la Real Casa de Correos, las infraestructuras puestas a disposición de la visita, como Movistar Arena e Ifema Madrid, y el papel de la hostelería madrileña.

Asimismo, ha cifrado en más de 17.000 los voluntarios implicados y ha agradecido que estuvieran "perfectamente organizados" para saber "en cada momento lo que tenían que hacer y también lo que no tenían que hacer".

MÁS MADRID Y PSOE EXIGEN QUE EL AYUNTAMIENTO ATIENDA REIVINDICACIONES

A la cita también han acudido las portavoces en el Ayuntamiento de Más Madrid, Rita Maestre, y del PSOE, Reyes Maroto, que han coincido en agradecer a los servicios municipales por su labor realizada durante la visita de León XIV y han exigido al Gobierno municipal que atienda las reivindicaciones de los profesionales.

Maestre ha recordado al alcalde que "las gracias no se dan con palabras", sino "con acciones", y ha hecho mención a las protestas llevadas a cabo por Bomberos de Madrid y Policía Municipal días antes de la llegada del Pontífice, que denunciaban falta de efectivos.

"En el caso de los Bomberos, por ejemplo, tuvieron que ser ellos los que exigieran aumentar la dotación, porque recordemos que unos días antes de la visita del Papa la previsión era que hubiera menos bomberos trabajando el día 6 de junio que en un día ordinario de Madrid, o el caso de la Policía Municipal, que está directamente en abierta conflictividad laboral con este Ayuntamiento", ha manifestado ante los medios.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que se trata de una "infradotación estructural" que no se resuelve "con palabras bonitas ni con actos como este", por lo que ha instado al alcalde y al Gobierno municipal a "dotar los servicios públicos de las personas, de los medios y de los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo".

Por su parte, Maroto se ha sumado al agradecimiento a los profesionales municipales "que con tanta delicadeza han estado trabajando para que la visita del Papa fuera un éxito", pero ha afirmado que "no solo se trata de dar las gracias y de hacerse una foto, sino de seguir reivindicando las mejoras que le están pidiendo al Ayuntamiento".

"Se ha roto la paz social en el cuerpo de Bomberos. También es importante que se llegue a un acuerdo ya con el convenio de Policía Municipal. Y creo que también es hoy un día para seguir reivindicando que los profesionales de este Ayuntamiento necesitan llegar a consensos y a acuerdos para que eventos tan bonitos como la visita del Papa también sirvan como reclamo para atender sus reivindicaciones", ha defendido.