Almeida anuncia que recurrirá la tasa de basuras en casación ante el Supremo porque "hay motivos"

Archivo - Contenedor de basura de papel y cartón - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado en el Pleno de Cibeles que, siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales, recurrirán la tasa de basuras presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque "hay motivos".

Ante una pregunta del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, Almeida ha explicado que han seguido en todo momento la recomendación de los servicios jurídicos porque "esto no va de arbitrio o discrecionalidad o incluso de arbitrariedad de la decisión de un gobierno".

"Nosotros decimos a los servicios jurídicos ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivo y, por tanto, interpondemos recursos de casación contra esta ordenanza" fiscal, ha anunciado. En este punto, el primer edil ha defendido el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que "hicieron una tramitación correcta del expediente".

FALLO QUE APUNTA A UN MOTIVO "ESTRICTAMENTE FORMAL"

El alcalde se ha referido al fallo judicial Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula la tasa de basuras de 2025 por "un motivo estrictamente formal" en su tramitación, concretamente, por falta de documentación, para aclarar sobre la devolución de lo ingresado, como le ha reclamado Ortega Smith, que harán "lo que dice la ley y la sentencia".

"Usted debería saber que la ley marca límites para la devolución de los dineros cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general o al menos debería saber que cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución", ha lanzado a Ortega.

A lo que ha sumado que la sentencia que reclama "dice expresamente que no cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no son susceptibles de recurso".