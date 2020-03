Almeida aplaude el "ingenio" en redes sociales porque "con determinados memes asoma una sonrisa"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido este lunes el "ingenio" de los españoles en redes sociales con la crisis del coronavirus, ya que "con determinados memes asoma una sonrisa".

"Distraigámonos con el ingenio de los españoles y el sentido del humor, que lo hace más llevadero. Ayer cuando recibía determinados memes y chistes asomaba una sonrisa, y en este momento es muy importante", ha valorado en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Así ha respondido tras ser preguntado por el polémico tuit de la eurodiputada Clara Ponsatí. "Debe considerarlo desafortunado si lo ha borrado. El odio no salva vidas, no nos distraigamos con eso", ha señalado.

El alcalde de Madrid ve "razonable" prolongar el estado de alarma si fuera necesario, pero "ojalá las medidas actuales funcionen y no sea necesario". "Desconozco si se va a probar o no la prórroga, ojalá estas medidas funcionen y no sea necesario prorrogarlo. No hay ninguna medida que deba descartarse", ha señalado.

Además, ha indicado que "la cooperación con el Gobierno de la Nación está siendo francamente buena desde que se decretó el estado de alarma".

Almeida ha vuelto a trasladar a todos los madrileños que "el mejor homenaje" que se puede dar a los profesionales sanitarios es quedarse en casa", y ha añadido que "a la vista de los acontecimientos, no parece prudente ni el 8M ni otros actos multitudinarios" que se celebraron la semana anterior.