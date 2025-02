Almeida aplaude que el jefe de gabinete de Ayuso se disculpara por su equivocación, algo que "no es habitual en España"

BRUSELAS/MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se disculpara por su equivocación, algo que "no es habitual en España".

Almeida participa este martes junto con su homólogo en Barcelona, Jaume Collboni, en un acto en el Parlamento Europeo sobre el alquiler de vivienda. Desde allí ha hecho referencia a las disculpas de Rodríguez al reconocer que se equivocó por sus mensajes en redes sociales en los que cuestionaba que testimonios aparecidos en un programa de 'La Sexta' fueran de familiares de fallecidos en residencias. "Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto", ha apuntado el jefe de Gabinete de Ayuso.

"Simplemente reconoció que se había equivocado y además pidió disculpas. Esto no es habitual en la España en la que vivimos en estos momentos porque aquí no sólo los que se equivocan sino los que presumiblemente cometen delitos no sólo no se disculpan sino que reivindican sus hazañas", ha reprochado.

Almeida ha instado a "estar a lo verdaderamente importante". "En el ejercicio de la política todos podemos cometer errores. Lo que hay que hacer es reconocerlos y pedir disculpas, que es lo que hizo el jefe de gabinete", ha señalado.

Situación distinta, en su opinión, es "pretender equiparar la situación del jefe de gabinete (de Ayuso) a situaciones como las que se están viviendo, por ejemplo, con el fiscal general del Estado, con la mujer del presidente del Gobierno o con el hermano de Pedro Sánchez".

"No es lo mismo cometer actuaciones presumiblemente delictivas, de las que además no sólo no se arrepiente sino que se muestran orgullosos de haberlo hecho, que cometer un error en una apreciación en 'X' y pedir disculpas por haberlo cometido", ha zanjado.