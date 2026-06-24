Almeida asegura que se harán "comprobaciones" en el antiguo Baobab aunque apunta a que las obras son en otro número

Edificio del antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Ayuntamiento hará "las comprobaciones y averiguaciones que sean necesarias" sobre posibles obras en el edificio del antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés, paralizadas cautelarmente por la Justicia, aunque ha apuntado a que los trabajos denunciados por vecinos podrían corresponder al número 5, que "no forma parte" de esas cautelares (1 y 3).

"El edificio Baobab no está siendo afectado por las obras", ha afirmado el regidor en declaraciones a los medios tras el acto de reconocimientos de la Policía Municipal, donde ha señalado que en ese inmueble hay tres números, el 1, el 3 y el 5 y es en este último donde "se están haciendo obras, pero no forma parte del inmueble protegido", ha indicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles del antiguo Baobab, situados en la calle Cabestreros 1 y 3 de la capital, y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en los mismos.

Almeida ha explicado que esa es la información de la que tiene constancia el Ayuntamiento, aunque ha añadido que se harán "las comprobaciones y averiguaciones que sean necesarias". "La ejecución de las obras que se están viendo están afectando a uno de los tres inmuebles que está ahí, que es el que no está protegido", ha insistido.

MÁS MADRID APUNTA A 'FONDOS BUITRE'

El alcalde ha respondido así después de que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, haya enmarcado las obras en el interés de "fondos buitre especulativos" que, según ha afirmado, compran edificios en la ciudad para convertir "comercios de toda la vida, restaurantes de toda la vida o casas donde vivían personas de toda la vida" en apartamentos turísticos o negocios "pensados para el turismo y para las grandes fortunas".

"Desgraciadamente, el Baobab es un pésimo ejemplo de esta práctica", ha señalado Maestre, quien ha reclamado "la protección de este edificio y la protección también de su uso". A su juicio, eso es lo que tendría que hacer el Ayuntamiento para evitar que Madrid se convierta "en un sin número de apartamentos turísticos legales o ilegales".

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha defendido que el PSOE ha hecho "su trabajo" y ha señalado que existen unas medidas cautelares "muy claras" por las que se exige a la empresa que aborda estas obras que las paralice.

El pasado mes de enero, el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras, que se reanudaron el pasado mes de mayo.

En el auto en el que el TSJM ordena la paralización cautelar del derribo, el PSOE defiende que los inmuebles de Cabestreros 1 y 3 se encuentran dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y del BIC Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid.

"Estamos vigilantes", ha afirmado Maroto, que ha subrayado que "se tienen que cumplir esas medidas cautelares para proteger el Baobab". Además, ha considerado "lamentable" que tenga que ser el PSOE el que, según sus palabras, haga cumplir la ley y vigile que no se deteriore el patrimonio de la ciudad, en lugar del Gobierno municipal y de Almeida.