Almeida asegura que las nuevas elecciones generales se deben a las "ambiciones políticas" de Sánchez

Publicado 18/09/2019 10:25:51 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que las nuevas elecciones, que previsiblemente tendrán lugar el próximo 10 de noviembre, se deben a las "ambiciones políticas" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Ondamadrid, recogida por Europa Press, ha señalado que Sánchez no ha tenido "ningún tipo de interés" en llegar a ningún acuerdo y que él tenía que hacer los "esfuerzos necesarios" para que hubiera investidura.

"Las elecciones generales se deben a que Sánchez tiene secuestrada la voluntad de los españoles en aras de sus ambiciones políticas", ha indicado Almeida, a lo que ha añadido que le echa "la culpa a todo el mundo menos a él mismo".

En este sentido, ha destacado que el próximo 10 de noviembre es una oportunidad para decirle al presidente en funciones que "no es no". "No es no a que donde había un gobierno estable con unos presupuestos aprobados, haces una moción de censura apoyada en los proetarras".

Por último, el alcalde ha mantenido que Sánchez debe de confesar que "ha fracasado" y que estos cuatro meses de negociaciones han sido un "esperpento".