Almeida ataca "hipocresía" de Sánchez con las 0 viviendas en Campamento, hoy un "vertedero" de colchones e inodoros

Terrenos de la operación Campamento - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atacado la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las cero viviendas que han empezado a construirse en la operación Campamento, terrenos que hoy son un "vertedero" entre colchones, televisores, muebles de todo tipo e inodoros.

"El 10 de enero de 2026 dijo 'hoy comienzan las obras de un nuevo barrio' pero no hay absolutamente nada, por aquí no hay viviendas", ha resumido el alcalde, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal-presidente de Latina, Alberto González. "Esto es un auténtico vertedero y esto es en lo que ha transformado Campamento las políticas de vivienda de Pedro Sánchez", ha condenado.

Almeida se ha dirigido a Sánchez para decirle que "no puede seguir engañando a los madrileños cuando él prometió que aquí iba a haber 10.700 viviendas y que se iba a comenzar a construir un nuevo barrio el 10 de enero de 2026".

"Lo único que tenemos es un auténtico vertedero, el mejor reflejo y el símbolo de las políticas de vivienda de Pedro Sánchez. Venimos a reclamarle que comience de inmediato las obras, que deje de engañar a los madrileños, que no juegue con una cuestión tan sensible como las viviendas y las 10.700 que prometió", ha demandado.

"NO PUEDEN URBANIZAR"

El Ayuntamiento de Madrid "tramitó en tiempo récord todo el planeamiento urbanístico", con un proyecto de urbanización aprobado antes del verano pero desde el Gobierno central "no han hecho absolutamente nada para urbanizar".

"Les dijimos que en cuanto empezaran a urbanizar les concedíamos la simultaneidad para edificar y no pueden urbanizar y edificar al mismo tiempo porque no han empezado a urbanizar. A mí me produce vergüenza y sonrojo que en estos momentos los terrenos de la operación Campamento sean un vertedero", ha rechazado, para reiterar que desde el Gobierno de Sánchez "no han sido capaces de poner ni un solo ladrillo de esas 10.700 viviendas".

El aspecto actual de vertedero de la zona "no es compatible con la dignidad de este barrio ni con la de los vecinos". "Le pedimos al Gobierno que de inmediato empiece a construir y si no lo que haremos será decirle al gobierno de Alberto Núñez Feijóo después del 29 de noviembre que es imperativo que se empiece a construir la Operación Campamento lo antes posible", ha declarado Almeida, que tiene el convencimiento de que el presidente de su partido "será bastante más sensible que lo que ha sido Pedro Sánchez".

Para Almeida las únicas razones que explican que no se haya empezado a actuar en Campamento se resumen en "la incapacidad de gestión" de Sánchez porque "sólo saben hablar y mentir casi siempre, pero lo que no saben es gestionar".

"No era tan difícil porque si el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el planeamiento en tiempo récord ellos podían tener ya licitado al mismo tiempo el proyecto de urbanización, la ejecución, podían haber simultaneado nuestro procedimiento con la contratación de la urbanización pero no han sido capaces de hacerlo", ha repetido.

Eso supone que desde el Gobierno de Sánchez están "secuestrando las ilusiones de miles y miles de familias en Madrid, a las que les prometieron el 10 de enero que aquí iba a haber 10.700 viviendas y que diez meses después lo único que hay es un vertedero".

"YO NO HABLO, YO TOMO DECISIONES"

"Yo no hablo, yo tomo decisiones", ha resumido su postura el alcalde cuando se le ha preguntado por cómo calificaría su relación con el Gobierno central. "Yo le dije al Gobierno de España que no se preocupara, que le iba a aprobar en tiempo récord toda la normativa urbanística aplicable a la Operación Campamento. y lo hicimos", ha insistido.

No se ha olvidado Almeida de quien fuera secretario de Estado de Vivienda David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio. De él ha destacado que trabajaron juntos "muy bien, realmente bien". "Lo pudimos conseguir y en tiempo récord aprobamos toda la normativa urbanística que ampara la Operación Campamento", ha manifestado.

Almeida tiene claro que el "frenazo a este proyecto es por este Gobierno". "Yo no quiero una conversación, quiero que empiecen, porque no necesitan ningún permiso del Ayuntamiento para empezar", ha insistido.

Como alcalde de Madrid tiene claro que una de sus primeras reivindicaciones, "sino la primera", hacia una Presidencia del Gobierno en manos de Alberto Núñez Feijóo "sin duda será dar comienzo inmediato a la Operación Campamento y que esas 10.700 viviendas sean una realidad".