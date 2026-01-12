Almeida carga contra un sistema de financiación "injusto" que sólo busca "la permanencia de Pedro Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra un sistema de financiación "injusto" que sólo busca "la permanencia de Pedro Sánchez" en la Presidencia del Gobierno.

"La cuestión es por qué se aplica a Cataluña y no se aplica a Madrid, por ejemplo", ha indicado desde la Casa de la Villa, donde ha puesto el foco en que "el aumento de fondos no implica que los fondos se distribuyan de manera equitativa".

Sostiene que la pregunta que se hacen los madrileños "es por qué per cápita perciben un 40% menos que los catalanes cuando las necesidades dependientes son las mismas que las de los catalanes dependientes o cuando las necesidades del transporte público en Cataluña son las mismas que en Madrid".

"El sistema es manifiestamente injusto y lo que persigue es satisfacer simplemente la permanencia de Pedro Sánchez", ha sostenido el alcalde, que se ha referido al principio de ordinalidad aplicable sólo en Cataluña pero no en Madrid.