Almeida se compromete a dar todos los datos de viaje de Sanz a México, que "viajó en turista, no en business como López"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a facilitar "todos los datos" del viaje que la vicealcaldesa, Inma Sanz, hizo a México en el marco de la gala de los Premios Latino del cine iberoamericano, un vuelo "en turista, a diferencia de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas madrileños, que va en business habitualmente".

Almeida ha respondido así desde Villa de Vallecas a la petición de información registrada por el Grupo Municipal Socialista para conocer los detalles del viaje realizado por Sanz a Cancún (México) reclamando la agenda institucional de la vicealcaldesa durante su estancia, la relación de personas que viajaron junto a ella en representación del Consistorio, el coste total del desplazamiento de toda la delegación y las razones por las que finalmente no acudió a la gala.

A Almeida, en todo caso, le hubiera gustado "que el PSOE hubiera pedido explicaciones de por qué fue Luis Cueto (coordinador de Alcaldía en el Gobierno de Manuela Carmena) a Punta del Este con los Premios Platino en su momento". "No recuerdo que el PSOE le pidiera explicaciones a Luis Cueto de por qué fue a punta del Este. No sé por qué se tiene que preguntar ahora y no se preguntó en su momento si es que se tiene alguna duda", ha lanzado a los socialistas.

Pero, "por si acaso el PSOE tiene alguna duda", Almeida se ha comprometido a que van a "darles todos los datos". "A diferencia de Óscar López, que va en business habitualmente, la vicealcaldesa viajó en turista a los Premios Platino, aterrizó allí y cuando vio el problema que había y que a la presidenta Isabel Díaz Ayuso) se le prohibía participar en la ceremonia de entrega, nosotros entendimos que tampoco podíamos participar", ha explicado a la prensa.

Lo ha hecho tras recordar que el Ayuntamiento patrocina los Platino siendo "los grandes premios del cine iberoamericano" pero "si se produce un veto a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la ceremonia, el Ayuntamiento no estaba dispuesto tampoco a participar", ha insistido.

"Así que lo que hizo la vicealcaldesa fue coger un avión y volverse a Madrid, todo en turista. Todos los gastos son muy claros y están a disposición de la oposición, pero lo que no entiendo es por qué no le pidieron (información) a Luis Cueto en su momento, por qué no tuvieron el mismo celo para pedirle a Luis Cueto que explicara que fue a Punta del Este a la entrega de los Premios Platino", ha zanjado.