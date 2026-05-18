Almeida se compromete a dar todos los datos de viaje de Sanz a México, que "viajó en turista, no en business como López"

"Los gastos son claros y están a disposición de la oposición", asegura, para criticar al PSOE que no se interesara por Luis Cueto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 12:29
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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a facilitar "todos los datos" del viaje que la vicealcaldesa, Inma Sanz, hizo a México en el marco de la gala de los Premios Latino del cine iberoamericano, un vuelo "en turista, a diferencia de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas madrileños, que va en business habitualmente".

Almeida ha respondido así desde Villa de Vallecas a la petición de información registrada por el Grupo Municipal Socialista para conocer los detalles del viaje realizado por Sanz a Cancún (México) reclamando la agenda institucional de la vicealcaldesa durante su estancia, la relación de personas que viajaron junto a ella en representación del Consistorio, el coste total del desplazamiento de toda la delegación y las razones por las que finalmente no acudió a la gala.

A Almeida, en todo caso, le hubiera gustado "que el PSOE hubiera pedido explicaciones de por qué fue Luis Cueto (coordinador de Alcaldía en el Gobierno de Manuela Carmena) a Punta del Este con los Premios Platino en su momento". "No recuerdo que el PSOE le pidiera explicaciones a Luis Cueto de por qué fue a punta del Este. No sé por qué se tiene que preguntar ahora y no se preguntó en su momento si es que se tiene alguna duda", ha lanzado a los socialistas.

Pero, "por si acaso el PSOE tiene alguna duda", Almeida se ha comprometido a que van a "darles todos los datos". "A diferencia de Óscar López, que va en business habitualmente, la vicealcaldesa viajó en turista a los Premios Platino, aterrizó allí y cuando vio el problema que había y que a la presidenta Isabel Díaz Ayuso) se le prohibía participar en la ceremonia de entrega, nosotros entendimos que tampoco podíamos participar", ha explicado a la prensa.

Lo ha hecho tras recordar que el Ayuntamiento patrocina los Platino siendo "los grandes premios del cine iberoamericano" pero "si se produce un veto a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la ceremonia, el Ayuntamiento no estaba dispuesto tampoco a participar", ha insistido.

"Así que lo que hizo la vicealcaldesa fue coger un avión y volverse a Madrid, todo en turista. Todos los gastos son muy claros y están a disposición de la oposición, pero lo que no entiendo es por qué no le pidieron (información) a Luis Cueto en su momento, por qué no tuvieron el mismo celo para pedirle a Luis Cueto que explicara que fue a Punta del Este a la entrega de los Premios Platino", ha zanjado.

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