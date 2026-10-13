Almeida condena a "ultras de uno y otro signo" y le preocupa los insultos que hubo por "llevar una bandera de España"

Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Colectivos Extremistas se han acercado a la Puerta del Sol para increpar a las personas que acampan en la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado "la presencia de grupos ultra de uno y otro signo" en la acampada de Sol y sus alrededores, sobre todo ante "la posible violencia que pueda haber", y le preocupa que ayer, día de la Fiesta Nacional, hubiera gente que fuera "increpada sólo por llevar una bandera de España".

"No puedo entender que en el día de la Fiesta Nacional y por llevar una bandera de España hubo gente que fue increpada. Eso no quiere decir que hubiera conductas, que yo no tengo ningún problema en condenar, pero no se puede decir que hay ultras de un lado y no decir que hay ultras de otro lado", ha manifestado desde los terrenos de la operación Campamento.

Le resulta "incomprensible que haya personas que simplemente por ir con la bandera de España por la Puerta del Sol fueran increpadas e insultadas, incluso que se les llamara provocadores, el día de la Fiesta Nacional en el Kilómetro Cero de España". "Resulta que unos sujetos han decidido que no podemos ir con una bandera de España y eso es lo que está pasando en Sol", ha lamentado.

Almeida se ha referido a la "acampada ilegal en Sol" y ha señalado que, aunque sus participantes "reclaman fundamentalmente lo público", a su juicio han hecho lo contrario al ocupar la plaza. "Es curioso que los acampados hayan privatizado lo público porque se han quedado con la Puerta del Sol", ha señalado.

"Hay hasta carteles que dicen que recomiendan no pasar entre una hora y otra hora. ¿Qué es eso de que no se pueda pasar? Y añaden que no impiden el paso pero es que sería el colmo. Desde lo público lo que hacen es privatizar lo que es de todos", ha condenado.

"¿A QUÉ TIENE MIEDO EL DELEGADO DEL GOBIERNO?"

Almeida tiene claro que "no hay excusa ya para mantener la acampada de Sol", una vez que los promotores, el Sindicato de Inquilinas, "ya no están" y cuando "las reivindicaciones que hacen en Sol ya no tienen nada que ver o muy poco con la vivienda".

El alcalde se ha preguntado "por qué mantiene la acampada el delegado del Gobierno, Francisco Martín. "¿Por qué no actúa? ¿A qué está esperando? ¿A qué tiene miedo el delegado del Gobierno? ¿A qué tiene miedo el delegado del Gobierno?".

"ES EL MUNDO AL REVÉS"

Preguntado por personas que ayer portaron banderas preconstitucionales, el alcalde ha vuelto a condenar "tanto los grupos ultras de un signo como los de otro". "Yo condeno las provocaciones de uno y otro lado. Y sí, estoy poniendo en el mismo plano a aquellos que están ocupando y privatizando el espacio público con organizaciones que algún día sabremos quiénes son, que nos están robando a los madrileños el poder pasar por la Puerta del Sol con aquellos que también fueron a provocar", ha expuesto.

"Pero también hubo mucha gente que no fue a provocar y que sólo fue con la bandera de España el día de la Nacional, a quienes se les tachó de provocadores y se les insultó. Es el mundo al revés. Por eso a mí no van a encontrarme en que nunca no condene cuando se produce cualquier tipo de violencia porque siempre la condeno", ha subrayado.

Para insistir en que no se puede decir "que sólo es de un lado" cuando "es de ambos". "Y quienes privatizan el espacio público que no se quejen, porque también están provocando, porque no tiene ningún sentido que estén ahí. No están cumpliendo la ley, hay que levantarlos de forma inmediata", ha exigido.