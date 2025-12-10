Almeida cree que el fallo deja claro que García Ortiz formó "parte de operación política desde Presidencia contra Ayuso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto institucional, con motivo del Día de la Constitución - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Dic.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que el fallo de la sentencia contra el que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz le "acredita como delincuente" y viene a constatar que "fue parte de una operación política promovida desde la Presidencia del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad y del PP madrileño.

"La sentencia acredita que Álvaro García Ortiz es un delincuente y que ha sido condenado con las suficientes pruebas y, por tanto, que todo ese montaje, que lo que pretendía era desmetir un bulo, no es cierto, porque para desmentir un bulo no es necesario cometer un delito, que también es una cuestión que dice la sentencia", ha trasladado Almeida a la prensa desde el CIFSE.

Para Almeida la sentencia "deja muy claro, blanco sobre negro, que Álvaro García Ortiz fue parte de una operación política promovida desde la Presidencia del gobierno contra Isabel Díaz Ayuso y de ahí esos contactos que tiene, ese correo que tenía Pilar Sánchez Acera y que le pasó a Juan Lobato".

El alcalde ha indicado que el fallo "castiga como el delincuente que es" a García Ortiz "pero no se castiga a todos los responsables", para pasar a señalar a Pedro Sánchez.

"Álvaro García Ortiz no ha actuado de forma distinta a la que Pedro Sánchez entiende que se debe actuar en este caso en el marco de la política y, por tanto, verdaderamente esta no es una condena a Álvaro García Ortiz sino a una forma de entender la política que es el sanchismo", ha concluido.