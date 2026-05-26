Almeida cree que hay que "acabar cuanto antes" con un Gobierno "corrupto" que "antepone los collares" a los vulnerables

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que "hay que acabar cuanto antes" con el Gobierno de Pedro Sánchez, "el más corrupto de la historia", que "antepone los collares" a las personas en situación de vulnerabilidad.

"Menos collares y más ayudas a la familia. Menos cajas fuertes y más ayuda a las familias en España", ha lanzado durante el Pleno de Cibeles en referencia a la investigación en torno al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El primer edil, que respondía una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, sobre los criterios de baremación para la admisión en escuelas infantiles, ha apelado directamente a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y lo "extraño" de que lleve a la sesión de este martes una chapa (en apoyo a los vecinos de Montecarmelo) y no un collar, tras la incautación de joyas de la caja fuerte del despacho de Zapatero en el registro policial.