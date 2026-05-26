Almeida hace un "análisis relevante" y concluye que Maroto es "el nombre coincidente en todas las tramas de corrupción"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tirado de ironía afirmando que ha hecho un "análisis relevante" --la empresa vinculada con la investigación abierta al expresidente del Gobierno, José Luis Martínez-Almeida-- para concluir que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, es "el nombre coincidente en todas las tramas de corrupción".

"A mí me ha extrañado que ha sido la única voz del PSOE que con firmeza ha salido a defender a Zapatero, la única. Igual que hizo con Ábalos, igual que hizo con Koldo, igual que hizo con Cerdán en su momento. Y no lo acabo de entender y al final lo he entendido. Les defiende porque sabe que usted es la siguiente", ha espetado a Maroto en el Pleno de Cibeles.

Está convencido de que "les defiende porque sabe que en todas las tramas de corrupción del PSOE hay un nombre, Reyes Maroto". "Está usted con la de Ábalos y en la trama de hidrocarburos. Está con Zapatero y Plus Ultra. Está con Begoña Gómez y Air Europa. El nombre coincidente en todas las tramas de corrupción es Reyes Maroto", ha espetado.

La socialista ha llevado al Pleno una resolución por la que prohíbe aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes a este órgano que, en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, "lo que dice es literalmente lo que dice el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, también el de la Asamblea de Madrid, el del Congreso de los Diputados o el del Senado".

La resolución tiene fecha del mes pasado, cuando se celebró la última sesión plenaria y varias trabajadoras de escuelas infantiles, invitadas por Más Madrid, fueron expulsadas del Pleno por las consignas exclamadas, unido al lanzamiento de folletos contra los escaños.

Los socialistas llevan "denunciando la pérdida de calidad democrática en esta institución debido a la arbitrariedad y el sectarismo de Borja Fanjul", con unas últimas decisiones que suponen "un retroceso inédito de la participación ciudadana y de la calidad democrática en este Ayuntamiento al limitar la entrada del público a este Pleno para tener el control de la institución".

"Usted no quiere un Pleno donde haya participación vecinal, lo que quiere es un Pleno controlado y sin discrepancia", ha espetado, para acusar a Almeida de ser el "máximo responsable de esta situación porque mantiene en el cargo y avala a un presidente que ha demostrado su incapacidad para dirigir los debates".

Tiene claro Maroto que "no es un problema de ruido lo que hay en este Pleno sino que (Almeida) tiene miedo a la ciudadanía, a la protesta vecinal y a escuchar a quienes sufren sus políticas, miedo a la crítica y a la discrepancia".

La socialista ha sacado en el Pleno una camiseta de apoyo a las trabajadoras de las escuelas infantiles y una chapa de la plataforma contra el cantón de Montecarmelo, ejemplo de "una ciudadanía que no se resigna".

"¡Qué diferencia, señora Maroto, entre las camisetas que exhiben en público y las joyas que guardan en las cajas fuertes¡", ha contestado Almeida, en alusión a la investigación en torno a Zapatero.

El alcalde ha defendido, ya centrado en la pregunta formulada, que calidad democrática es que el presidente del Pleno "no tuvo ninguna relación ni con Ábalos ni con Koldo en una trama de mascarillas". "¿Pero cómo tiene usted el cuajo de venir a hablarnos de calidad democrática? ¿Sabe lo que es respetar la democracia? Ir a una comisión de investigación y no mentir. ¿Sabe lo que es respetar la democracia? Ir a una comisión de investigación y no negarse a declarar. Usted la primera vez mintió y la segunda se negó a declarar", ha criticado a la edil del PSOE.